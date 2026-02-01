INTER

Petardo Audero: il responsabile ha perso tre dita ed è stato picchiato. Curva chiusa contro la Juve?

Il tifoso nerazzurro, una volta dimesso, verrà arrestato. Multa salata alla società

01 Feb 2026 - 23:56
videovideo

È già stato individuato il responsabile del lancio del petardo che ha colpito a una gamba il portiere della Cremonese Emil Audero a inizio ripresa della gara di campionato contro l'Inter allo Zini. Come riferisce il 'Corriere della Sera', il tifoso dell'Inter ha perso tre dita a causa di un altro petardo che gli è esploso in mano e prima di essere portato in ospedale è stato picchiato dai suoi compagni di tifo. Una volta che lascerà l'ospedale verrà arrestato. Il tifoso non farebbe parte della Curva Nord ma sarebbe un membro di un Inter Club. Per la società nerazzurra si preannuncia una multa molto salata e la Curva potrebbe essere chiusa in occasione della sfida di sabato 14 con la Juve.

Leggi anche

Audero a terra colpito da un petardo, la condanna di Marotta: "Gesto insulso". Lautaro: "Chiediamo scusa"

audero
cremonese-inter

Ultimi video

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:47
Di Gregorio: "Spalletti ci ha cambiato, ora ci divertiamo"

Di Gregorio: "Spalletti ci ha cambiato, ora ci divertiamo"

02:05
Spalletti: "Mi piace tanto questa Juve"

Spalletti: "Mi piace tanto questa Juve"

03:12
Cremonese-Inter 0-2: gli highlights

Cremonese-Inter 0-2: gli highlights

01:14
Como-Atalanta 0-0: gli highlights

Como-Atalanta 0-0: gli highlights

01:12
Delprato: "Dobbiamo ritrovare solidità"

Delprato: "Dobbiamo ritrovare solidità"

01:20
MCH SPORTING-NAC MCH

Luis Suarez, che magia! Spettacolare tacco al volo

01:06
Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

01:08
MCH PSV-FEYENOORD MCH

Psv-Feyenoord 3-0: gli highlights

00:33
DICH DOTT VITALI SU DI LORENZO 1/2 DICH

Il dottor Vitali su Di Lorenzo: "Fortunatamente non ci sono lesioni, serviranno circa 30 giorni"

04:58
DICH GABBIA X SITO 1/2 DICH

Gabbia: "Scudetto con il Milan? Lo preferisco al Mondiale. Ci godiamo Maignan"

01:43
MCH AMBURGO-BAYERN 31/1 MCH

Clamoroso Bayern: due partite senza vincere

00:35
MCH INDEPENDIENTE-VELEZ 1/2 MCH

Lo show di Jano Gordon: gol e autogol

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

01:58
DICH NICOLA PRE INTER 31/1 DICH

Nicola: "Inter? Incontriamo dei marziani, noi siamo in difficoltà"

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:19
Bufera senza fine a Marsiglia: rissa Kondogbia-Vermeeren, De Zerbi accusa Murillo e lo ‘vende’
21:52
Niente rosso per McKennie, che poi raddoppia: bufera sui social per "l'uomo in più" della Juve
21:47
Lautaro, cuore di papà: gol e dedica alla figlia per il compleanno. Eguagliato Altobelli in Serie A
19:16
Audero a terra colpito da un petardo, partita interrotta qualche minuto a Cremona
18:20
Atalanta, Palladino: "Un punto guadagnato, come una vittoria"