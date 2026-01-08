Arbitri, Sozza verso lo stop per uno o due turni. Promosso Marchetti

L'arbitro e i varisti di Lazio-Fiorentina saranno fermati. Tutto corretto in Napoli-Verona
Gli errori arbitrali durante la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina di mercoledì sera non sono passati inosservati, soprattutto ai vertici dell'Aia. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti il calcio di rigore concesso alla Viola (e trasformato da Gudmundsson) ma, soprattutto, quello non dato ai biancocelesti per la trattenuta di Pongracic ai danni di Gila.
Quanto accaduto ieri non può restare impunito. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'arbitro Sozza, Pezzuto (Var) e Prontera (Avar) dovrebbero essere fermati per uno o due turni: gli errori sono stati giudicati troppo gravi e plateali per poterci passare sopra.
Anche il match del Maradona tra Napoli e Verona ha lasciato molte polemiche, ma per l'Aia l'operato di Marchetti e di Marini al Var è stato corretto. Giusto assegnare il rigore all'Hellas per il tocco di mano di Buongiorno e giusto togliere il gol ad Hojlund. Come evidenziato dal quotidiano, dalle immagini in possesso della Var room di Lissone risulterebbe evidente che l'attaccante danese controlli il pallone con la mano. Sul penalty, invece, la posizione del braccio del difensore azzurro viene considerata "scomposta" e, quindi, punibile.