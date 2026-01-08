Arbitri, Sozza verso lo stop per uno o due turni. Promosso Marchetti

Anche il match del Maradona tra Napoli e Verona ha lasciato molte polemiche, ma per l'Aia l'operato di Marchetti e di Marini al Var è stato corretto. Giusto assegnare il rigore all'Hellas per il tocco di mano di Buongiorno e giusto togliere il gol ad Hojlund. Come evidenziato dal quotidiano, dalle immagini in possesso della Var room di Lissone risulterebbe evidente che l'attaccante danese controlli il pallone con la mano. Sul penalty, invece, la posizione del braccio del difensore azzurro viene considerata "scomposta" e, quindi, punibile.