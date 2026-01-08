Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
Serie A

Arbitri, Sozza verso lo stop per uno o due turni. Promosso Marchetti

L'arbitro e i varisti di Lazio-Fiorentina saranno fermati. Tutto corretto in Napoli-Verona 

08 Gen 2026 - 12:27

Gli errori arbitrali durante la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina di mercoledì sera non sono passati inosservati, soprattutto ai vertici dell'Aia. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti il calcio di rigore concesso alla Viola (e trasformato da Gudmundsson) ma, soprattutto, quello non dato ai biancocelesti per la trattenuta di Pongracic ai danni di Gila

Quanto accaduto ieri non può restare impunito. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'arbitro Sozza, Pezzuto (Var) e Prontera (Avar) dovrebbero essere fermati per uno o due turni: gli errori sono stati giudicati troppo gravi e plateali per poterci passare sopra. 

Anche il match del Maradona tra Napoli e Verona ha lasciato molte polemiche, ma per l'Aia l'operato di Marchetti e di Marini al Var è stato corretto. Giusto assegnare il rigore all'Hellas per il tocco di mano di Buongiorno e giusto togliere il gol ad Hojlund. Come evidenziato dal quotidiano, dalle immagini in possesso della Var room di Lissone risulterebbe evidente che l'attaccante danese controlli il pallone con la mano. Sul penalty, invece, la posizione del braccio del difensore azzurro viene considerata "scomposta" e, quindi, punibile. 

Leggi anche

Inter-Napoli, rebus arbitro: gli indizi portano in un'unica direzione

serie a
arbitri
lazio-fiorentina
napoli-verona

Ultimi video

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

01:28
Inter-Napoli chi vincerà?

Inter-Napoli chi vincerà?

01:52
Rinascita firmata Lucio

Rinascita firmata Lucio

02:03
Bufera Lazio-Fiorentina

Bufera Lazio-Fiorentina

01:53
Milan con Leao-Pulisic

Milan con Leao-Pulisic

02:17
Verso Milan-Genoa

Verso Milan-Genoa

00:38
Parma-Inter, supermoviola

Parma-Inter, supermoviola

01:52
Una gara a due facce

Una gara a due facce

01:49
Var, Conte si arrabbia

Var, Conte si arrabbia

01:34
Inter, Chivu soddisfatto

Inter, Chivu soddisfatto

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

02:35
Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

Lazio-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:06
Parma-Inter 0-2: gli highlights

Parma-Inter 0-2: gli highlights

02:06
Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

Bologna-Atalanta 0-2: gli highlights

03:11
Napoli-Verona 2-2: gli highlights

Napoli-Verona 2-2: gli highlights

02:06
Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Torino-Udinese 1-2: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:01
Serie B, gli arbitri della 19° giornata: a Dionisi Frosinone-Catanzaro
13:07
Weah e il cognome pesante: "Se dai meno iniziano i commenti sul fatto che sia merito di mio padre"
12:01
Gestione dello stadio "Menti", la nota ufficiale della Juve Stabia
11:04
Genoa, i convocati per il Milan: 6 assenti per De Rossi
10:18
Juve, senti il ct del Canada: "Dopo il gol David non si fermerà più"