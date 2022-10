Arbitri, Rocchi: "Empoli-Milan? Sulla rimessa dovevamo essere più attenti"

ARBITRI

Il designatore sul contestato episodio che ha portato al gol di Rebic: "Unica sbavatura in una giornata ottimale"

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, torna sull'episodio che ha portato al gol di Rebic in Empoli-Milan e che ha fatto molto discutere nel finale di partita: "Sulla posizione della rimessa laterale dico la verità: dovevamo essere più attenti - le sue parole ai microfoni di Radio Rai -. È l'unica sbavatura di una giornata ottimale e lo dico con orgoglio. Ci sono state prestazioni arbitrali di altissimo livello, compresa quella di Aureliano a Empoli che, a parte questo episodio che andava gestito meglio, è stata ottimale".

Il riferimento è naturalmente al fallo laterale battuto da Tonali in maniera "furba", come ammesso dallo stesso centrocampista rossonero a fine partita, parecchi metri più avanti rispetto a dove era uscito il pallone. Una situazione che ha mandato su tutte le furie il tecnico dei toscani, Zanetti.

Rocchi ha poi analizzato altre situazioni relative all'ultima giornata di campionato, dicendosi molto soddisfatto dell'operato dei suoi: "Sono contento che gli arbitri stiano lavorando all'unisono, tutti nella stessa direzione. Ci stiamo avvicinando all'Europa con i numeri arbitrali tecnici, è questo il nostro obiettivo. I 'rigorini'? Quelli di Lecce erano due rigori chiari, concessi senza l'ausilio del Var. L'unico rigore che non era da assegnare era quello di Genova: in quel caso è stato molto bravo il Var a toglierlo".

Si è discusso poi anche dell'imminente introduzione del fuorigioco semiautomatico (non c'è ancora una data ufficiale, ma si parla di un debutto prima della sosta per i Mondiali): "Le novità tecnologiche le accogliamo a braccia aperte - ha detto l'ex fischietto fiorentino -. La Figc deve darci il via libera sul fuorigioco semi-automatico. Quello che può migliorare la qualità e semplificare l'operato degli arbitri, è sempre ben accolto".

Infine un'opinione sulle eccessive proteste degli allenatori: "Paradossalmente ne preferisco uno che perde un po' le staffe sul campo e poi si rende conto della gravità del proprio comportamento nelle interviste, a uno che si comporta in maniera opposta".

