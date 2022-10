Empoli-Milan, Zanetti: "Tonali batte la rimessa 10 metri avanti". "Furba ma giusta da fare"

BOTTA E RISPOSTA

Botta e risposta a distanza tra il tecnico dei toscani e il centrocampista rossonero

© Ansa "Tonali batte il pallone 10,46 metri avanti al punto in cui è uscita... Ho discusso con l'arbitro e non con Pioli". Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti spiega nel dopo gara contro il Milan la sua protesta per il gol di Rebic. "La rimessa? Non guardo la posizione dove è uscito il pallone, batto il fallo laterale subito - ha spiegato il centrocampista rossonero - Il gol è arrivato da questa rimessa un po' furba ma era quello che dovevo fare in quel momento. Era la cosa giusta da fare".

Il Milan si rilancia nel recupero



























"Non faccio gol? Speriamo di togliere questo difetto, va migliorato giocando - ha detto ancora Tonali - La fascia di capitano? Non volevo indossarla cosi', mi dispiace per i tre infortuni pesanti purtroppo capitano nel calcio", ha aggiunto.