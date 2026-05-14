Playoff Serie C, le partite del secondo turno nazionale

In Serie C è il giorno di un nuovo sorteggio. Domenica 17 maggio si giocherà l'andata del secondo turno nazionale, in cui entrano in scena le ultime formazioni partecipanti ai playoff, ovvero quelle che hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi. Ieri, 13 maggio, Lecco, Casarano, Potenza, Salernitana e Ravenna hanno centrato il passaggio del primo turno. Clamorose le imprese di Lecco e Casarano. I lombardi hanno pareggiato al 99' su rigore contro la Pianese, mentre i pugliesi hanno vinto 3-0 a Renate dopo aver perso 2-0 in casa l'andata.