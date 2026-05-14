Playoff Serie C, le partite del secondo turno nazionale

14 Mag 2026 - 12:25

In Serie C è il giorno di un nuovo sorteggio. Domenica 17 maggio si giocherà l'andata del secondo turno nazionale, in cui entrano in scena le ultime formazioni partecipanti ai playoff, ovvero quelle che hanno chiuso al secondo posto i rispettivi gironi. Ieri, 13 maggio, Lecco, Casarano, Potenza, Salernitana e Ravenna hanno centrato il passaggio del primo turno. Clamorose le imprese di Lecco e Casarano. I lombardi hanno pareggiato al 99' su rigore contro la Pianese, mentre i pugliesi hanno vinto 3-0 a Renate dopo aver perso 2-0 in casa l'andata. 

Questi gli accoppiamenti (andata il 17 maggio, ritorno il 20 maggio):
Casarano-Union Brescia
Salernitana-Ravenna
Potenza-Ascoli
Lecco-Catania

In caso di parità complessiva di punteggio tra le gare di andata e ritorno, a passare il turno approdando alla Final Four saranno le formazioni teste di serie. Non ci saranno dunque né i tempi supplementari né i tiri di rigore.

Questo invece il sorteggio per le semifinali:
Vincente gara 2-Vincente gara 1
Vincente gara 3-Vincente gara 4

In finale giocherà l'andata in casa la vincente della prima semifinale.

serie c
playoff

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