Finale Champions, scoppia il caso Arsenal: dipendenti costretti a pagare 1000 euro

14 Mag 2026 - 13:03
© Getty Images

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La finale di Champions tra Paris Saint-Germain e Arsenal sarà una sfida tra due filosofie non solo sul terreno di gioco, ma anche a livello societario. Prova ne è il trattamento riservato dai due club ai propri dipendenti. Da un lato il Psg - come già accaduto nelle precedenti finali - ha di invitato tutti i propri dipendenti, pagando anche le spese del viaggio, come segno di riconoscimento per il lavoro svolto. Una scelta voluta dalla dirigenza per valorizzare l'impegno di tutta la struttura, non solo di chi è in contatto con la prima squadra. Dall'altro, la situazione dell'Arsenal è diametralmente opposta, come rivela il Telegraph. La dirigenza del club londinese avrebbe infatti offerto solo il biglietto per la partita, costringendo i dipendenti a organizzare il viaggio a proprie spese: circa 1000 euro per un viaggio di andata e ritorno in giornata.
Al termine della partita, il personale rientrerà infatti immediatamente a Londra per le celebrazioni in caso di vittoria.

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