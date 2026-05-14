Atalanta, lesione al bicipite femorale e campionato finito anche per Kossounou

14 Mag 2026 - 14:14
© Getty Images

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Dopo Giorgio Scalvini, l'Atalanta perde un altro difensore per le due giornate di campionato rimanenti contro Bologna e Fiorentina. A Odilon Kossounou, infortunatosi come il compagno a San Siro col Milan, è stata diagnosticata la lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro.  La prognosi dipenderà dall'evoluzione del quadro clinico, ma ordinariamente una lesione richiede due settimane per il recupero. L'emergenza in difesa, con Scalvini che soffre di una distrazione alla caviglia destra e Isak Hien squalificato per domenica sera, si attenua col recupero di Berat Djimsiti. Il nazionale albanese, escluso domenica scorsa per un'infiammazione ai tendini della coscia sinistra, si allena individualmente da due mattine a Zingonia e ha a disposizione ancora due sedute sul campo per tornare in gruppo e quindi disponibile.  Gli altri difensori a disposizione sono i mancini Sead Kolasinac, Honest Ahanor e l'Under 23 Relja Obrić che non ha ancora esordito in prima squadra.

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