SERIE C: MANCATI PAGAMENTI, DEFERITE TARANTO E TURRIS

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Nazionale della Figc, Sezione Disciplinare, il Taranto e la Turris, squadre del girone C della Serie C, per una serie di violazioni di natura amministrativa. Lo fa sapere la federcalcio con una nota. In particolare viene precisato che "Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente procuratore speciale e amministratore unico del Taranto FC 1927, sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati per le mensilità di luglio e agosto 2024". Viene poi contestato anche il mancato versamento dei contributi Inps. Per lo stesso motivo, mancato pagamento di emolumenti e contributi, è stata deferita la Turris, per responsabilità diretta così come il Taranto.