Serie B, sprint Vicenza, lo sgambetto al Chievo è servito

Nel posticipo della 27esima giornata di Serie B il Vicenza si rende protagonista di una grande partita e sconfigge a domicilio il Chievo con il punteggio di 2-1 Al 9’ Lanzafame porta in vantaggio di testa gli ospiti e alla mezz’ora l’ex Rigoni raddoppia. I gialloblù reagiscono nella ripresa, ma la rete su rigore di Giaccherini arriva troppo tardi, a un minuto dal 90’: occasione sprecata per i veronesi, triplo sorpasso per i biancorossi.