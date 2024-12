Il giudice sportivo della serie B ha squalificato per una giornata sei giocatori in relazione alle partite della 16/a giornata. Si tratta di Brighenti (Catanzaro), Darboe (Frosinone), Kargbo (Cesena), Lima Pontes (Cosenza), Mantovani (Bari) e Rabbi (Cittadella). Un turno di stop anche per l'allenatore in seconda della Juve Stabia, Nazzareno Tarantino e per il preparatore atletico del Sudtirol, Danilo Chiodi.