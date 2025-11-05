Logo SportMediaset

Calcio

Serie B. Bari, Verreth: "Abbiamo giocato meglio a inizio campionato"

05 Nov 2025 - 18:34

"Nelle prime partite contro Venezia e Monza abbiamo giocato meglio delle ultime giornate, ma nel calcio contano solo i punti. Dobbiamo fare di meglio e lavoriamo per migliorarci": così ha commentato il centrocampista del Bari Matthias Verreth, in conferenza stampa al San Nicola, l'avvio stagionale dei pugliesi. "Il mio ruolo è quello di chi cambia gioco, verticalizza e unisce difesa e attacco. Il mio pensiero è essere il costruttore del gioco, il gol è un qualcosa in più", ha aggiunto spiegando il suo apporto al progetto del tecnico Fabio Caserta. "Giocare in difesa? Se me lo chiede il tecnico, lo farò. Per il Bari posso essere schierato ovunque. Regista in una linea a due o a tre? Per me non cambia nulla". "Non è facile, ma continuo a lavorare per tornare il giocatore che ero", così ha concluso Verreth, ricordando l'affetto di tutto il gruppo e della società ("ho ricevuto vicinanza come da una famiglia") dopo la tragedia che ha colpito il figlio, morto a fine luglio. 

