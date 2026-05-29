Serie A Women al via il 26-27 settembre, Womens' Cup il 22-23 agosto

29 Mag 2026 - 11:04
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Chiusa la stagione 2025-26 con la vittoria della Roma in Coppa Italia Women Frecciarossa, inizia il conto alla rovescia per la prossima. Sono ufficiali le date di inizio delle competizioni organizzate dalla Serie A Women e dalla Divisione Serie B Femminile per la stagione 2026-27: la prima a iniziare, come accaduto nella stagione 2025-26, sarà la Serie A Women's Cup, che partirà nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Parteciperanno tutti i 12 club di Serie A Women, con una novità rispetto alla passata edizione: le semifinali si giocheranno, come da comunicato ufficiale 243/A, in gara unica con accoppiamenti determinati tramite sorteggio. La finale invece, sarà disputata in campo neutro nel weekend tra il 19 e il 20 settembre. Domenica 30 agosto, con il turno preliminare, avrà invece inizio la Coppa Italia Women, che si chiuderà nel weekend tra il 22 e il 23 maggio con la finale. La Serie B Femminile inizierà domenica 6 settembre; per la Serie A Women, invece, appuntamento al weekend tra il 26 e il 27 settembre, dopo la conclusione della Serie A Women's Cup. Confermata la Supercoppa Women nel primo weekend dopo l'Epifania (9-10 gennaio 2027). I campionati Primavera 1 e Primavera 2 partiranno nel weekend tra il 19 e il 20 settembre; un'altra novità riguarda la Coppa Italia Primavera, che per l'edizione 2026-27 vedrà la partecipazione anche dei 14 club di Serie B che disputeranno una fase preliminare composta da due turni.

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