Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Belotti salva i granata contro i viola in 9 

TORINO-FIORENTINA 1-1

Termina 1-1 l’anticipo della 20esima giornata di Serie A tra Torino e Fiorentina, con i viola che finiscono il match in nove. A inizio ripresa c’è l’espulsione di Castrovilli, ma gli ospiti vanno comunque in vantaggio al 67’ con Ribery dopo un’ottima combinazione con Bonaventura. A seguito, però, del rosso diretto anche a Milenkovic, per una testa a testa con Belotti, è proprio quest’ultimo a pareggiare i conti all’88’, su suggerimento di Verdi. Torino-Fiorentina, le immagini del match Getty Images

LE STATISTICHE

Il Torino ha pareggiato sei delle ultime otto partite di Serie A (1V, 1N); tanti pareggi quanti nelle precedenti 24 sfide nel torneo (4V, 14P).

Il Torino è una delle quattro squadre che non ha ancora vinto in casa nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione (al pari di Colonia, Brighton e Digione). Più in generale i granata non ottengono un successo interno in Serie A da 12 partite, già record negativo per il club.

Era da febbraio 2014 contro il Parma che la Fiorentina non rimaneva imbattuta pur giocando in nove un match di Serie A.

Con la rete realizzata alla Fiorentina Andrea Belotti è andato in doppia cifra in tutte le sei stagioni in Serie A con la maglia del Torino; soltanto Paolo Pulici ha fatto meglio di lui (sette di fila tra il 1972 e il 1979).

Andrea Belotti è l'unico giocatore italiano ad aver segnato almeno 10 gol in tutte le ultime sei stagioni nei top-5 campionati europei.

Franck Ribery è, insieme a Sergio Ramos, Messi, Cristiano Ronaldo e Joaquin, uno dei cinque giocatori che hanno segnato almeno un gol nelle ultime 17 stagioni nei Top-5 campionati europei.

Primo gol per Franck Ribery in questa Serie A, il quarto con la maglia viola. Tutte le reti del francese nella competizione sono arrivate in trasferta.

Il Torino ha colpito 10 legni nella Serie A in corso. Solo Milan (14) e Verona (12) ne hanno centrati più della formazione granata nel torneo.

Quella rimediata contro il Torino è la prima espulsione per Gaetano Castrovilli in 116 presenze tra Serie A e Serie B.

Solo Francesco Cassata (quattro) ha rimediato più cartellini rossi di Nikola Milenkovic (tre) in Serie A dalla stagione 2017/18 (anno di esordio del serbo nella massima competizione).

La Fiorentina non rimaneva in nove in un match di Serie A da ottobre 2019 contro la Lazio.