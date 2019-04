Serie A, numeri e statistiche del Var nel 2018/19

08/04/2019

La 31a giornata di Serie A è stata sicuramente una delle più calde del campionato dal punto di vista arbitrali. Gli episodi in Juventus-Milan, ma anche quello dell'Olimpico in Lazio-Sassuolo hanno acceso le discussioni sulla difformità di giudizio nonostante l'utilizzo della tecnologia. La riunione in Lega Serie A tra arbitri, allenatori e capitani ha provato a spiegare le diverse posizioni e interpretazioni e nella stessa sono stati resi noti i numeri del VAR nelle prime 30 giornate della stagione 2018/19 (esclusi appunto quelli dell'ultima giornata).



IL VAR NEL 2018/19



313 - partite in stagione (299 di Serie A, 14 di Tim Cup).

1984 - gli episodi controllati.

6,3 - check a partita di media (contro i 5,1 check a gara della stagione scorsa).

121 - interventi del Var

2,58 - un intervento del Var ogni 2,58 partite (contro l'1 ogni 3,15 della scorsa stagione).

92 - le "On Field Review"

60 - le correzioni

32 - le conferme

29 - annullamenti

121 - gli interventi complessivi del Var

89 - interventi per correggere una decisione (32 conferme)

98 - correzioni col Var, il 4,49% rispetto al 5,65% della scorsa stagione

18 - gli errori col Var, lo 0.91% rispetto all'1,02% della scorsa stagione.



Dei 18 errori commessi secondo il report:

- 8 rigori;

- 1 decisione senza rispettare il protocollo;

- 5 falli di mano;

- 1 fuorigioco.