Serie A, il Napoli prova a mettere pressione all'Inter: la corsa scudetto passa per Parma e Como

I giornali sportivi: domenica 12 aprile 2026
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Una domenica che può essere cruciale nella sfida a distanza tra i nerazzurri e i campioni d'Italia in carica
Non restano che loro due, oggi più che mai: con Allegri che, suo malgrado, si è chiamato definitivamente fuori, restano a tutti gli effetti solo Chivu e Conte a contendersi lo scudetto. Il primo è avanti, il secondo ha preso la rincorsa e non ha certo intenzione di mollare. La 32esima giornata, iniziata con il ko del Milan e il colpo Champions della Juve, vive oggi uno snodo se non decisivo certamente importante in ottica tricolore. La capolista Inter è di scena questa sera a Como e scenderà in campo conoscendo già il risultato del Napoli, impegnato nel pomeriggio a Parma.
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Per gli azzurri, dunque, c'è il ritorno al Tardini dove la stagione scorsa un polemico 0-0 rischiò di compromettere la conquista del quarto scudetto, non fosse stato per il concomitante pareggio della Lazio a San Siro proprio contro l'Inter. Ma a differenza di dodici mesi fa, oggi è il Napoli a rincorrere, con un -7 che non permette passi falsi: uscire però oggi con i tre punti dalla sfida contro i gialloblù di Cuesta significherebbe mettere una grande pressione sull'Inter. Al Sinigaglia i nerazzurri di Cristian Chivu, privi di capitan Lautaro, incrociano il Como che si gioca a sua volta il sogno europeo: anche per gli uomini di Fabregas quello di stasera è infatti un incrocio fondamentale per respingere l'assalto di Roma e Juventus in zona Champions.