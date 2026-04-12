Serie A, il Napoli prova a mettere pressione all'Inter: la corsa scudetto passa per Parma e Como

Non restano che loro due, oggi più che mai: con Allegri che, suo malgrado, si è chiamato definitivamente fuori, restano a tutti gli effetti solo Chivu e Conte a contendersi lo scudetto. Il primo è avanti, il secondo ha preso la rincorsa e non ha certo intenzione di mollare. La 32esima giornata, iniziata con il ko del Milan e il colpo Champions della Juve, vive oggi uno snodo se non decisivo certamente importante in ottica tricolore. La capolista Inter è di scena questa sera a Como e scenderà in campo conoscendo già il risultato del Napoli, impegnato nel pomeriggio a Parma.