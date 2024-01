Serie A, il Monza torna a vincere dopo due ko: Colpani spedisce giù il Sassuolo

MONZA-SASSUOLO 1-0

Un brillante Dany Mota trascina i brianzoli: 1-0 ai neroverdi che escono con la testa dal campo alla mezz'ora

Il Monza torna a vincere: Colpani tira un calcio al Sassuolo





































Torna a sorridere il Monza di Palladino nel segno di Colpani. Il 28enne, con un gol da bomber vero alla mezz'ora, fa respirare i brianzoli dopo due ko di fila: superato 1-0 il Sassuolo. Affondano i neroverdi: privi della stella Berardi, perdono pure all'U-Power Stadium e restano nella zona caldissima della classifica. Gli emiliani sono solo a +1 dal Cagliari terz'ultimo, con Dionisi che finisce inevitabilmente in bilico.

LA PARTITA

Palladino, reduce da due sconfitte consecutive, si affida ai 'fedelissimi': solo in panchina Djuric e Zerbin, acquisti dell'ultima settimana. Il collega neroverde invece, deve fare a meno di un pezzo da novanta come Berardi: la squadra sulle spalle se la prende Thorstvedt che, schierato sull'esterno è il più pericoloso nel primo tempo. Una conclusione da fuori terminata a lato, poi una più precisa che se sbatte sul palo: i biancorossi tremano. In mezzo un tiro di Laurienté dai 30 metri: Di Gregorio c'è. Quando gli emiliani sembrano vicino al decollo ecco la svolta: Dany Mota scappa a Tressoldi sulla fascia, Colpani ha la meglio su Ferrari e con un preciso diagonale infila Consigli. Determinante la giocata del brasiliano, che nel primo tempo si è visto annullare una rete per fuorigioco targato Birindelli.

Il collega Valentin Carboni non vuole essere da meno: a inizio ripresa un diagonale del fantasista scuola Inter si spegne di un soffio fuori. Lo scampato pericolo non smuove il cuore del Sassuolo, uscito dal campo dopo la rete dello svantaggio. Troppo lenti gli emiliani, scossi anche dal malore accusato dal proprio tifoso in curva ospite: costretti a intervenire i soccorsi per recuperare il supporter caduto da oltre tre metri col gioco interrotto per cinque minuti. Fortunatamente nessun dramma. Nel finale maxi-occasione sulla testa da Mulattieri con la palla spedita alta. Dopo 12 minuti di recupero ritrova il successo il Monza nel segno di Colpani: respirano i brianzoli con la settima vittoria stagionale, il Sassuolo resta a +1 dalla zona retrocessione. Ma è crisi conclamata.

LE PAGELLE

Colpani 7 - Dopo due mesi a secco il buon Andrea torna a timbrare il cartellino all'U-Power Stadium: il movimento in area alla mezz'ora è da attaccante consumato. Solo un ottimo Dany Mota gli toglie la palma di migliore.

Dany Mota 7 - La fascia sinistra è roba sua: fa impazzire Tressoldi e Pedersen (nasce da lì il gol del vantaggio) e lavora pure da prima punta. È da bomber vero infatti, il taglio in area da rigore in occasione della rete annullata. Imprevedibile e fresco, trascina i brianzoli a una vittoria importante.

Thorstvedt 6,5 - Per un tempo è l'anima del Sassuolo prima che i neroverdi si spengano completamente. Il norvegese ex Genk va a un passo dal gol colpendo il palo nella frazione iniziale, risultando il migliore sul fronte offensivo degli emiliani.

Castillejo 4,5 - La palma del 'Chi l'ha visto' all'ex Brianteo va al 20 di Dionisi. Un premio conteso con Pinamonti. Fa rimpiangere, e pure tanto, Berardi. Dionisi, che la pensa come noi, lo sostituisce a inizio ripresa per far spazio a Mulattieri.

Tressoldi 4,5 - Ormai noto punto debole del Sassuolo, il brasiliano non si smentisce. Dany Mota lo salta come un birillo nel primo tempo, non dà mai la sensazione di sicurezza. Difficile immaginare che in rosa ci sia un centrale peggiore: nel caso riferite a Carnevali che il calciomercato è aperto fino al prossimo 1 febbraio.

IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; D’Ambrosio 6, Pablo Marì 6.5, Caldirola 6.5 (87' Izzo s.v.); Ciurria 5.5, Akpa Akpro 6 (46' Bondo 6), Pessina 6 (87' Bettella s.v.), Birindelli 6; Colpani 7 (77' Zerbin s.v.), V. Carboni 6.5 (57' Djuric 6); Mota 7. In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Izzo, Colombo, Pereira, Maldini, A. Carboni, Kyriakopoulos. Allenatore: Raffaele Palladino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5.5; Pedersen 5.5, Tressoldi 4,5, Ferrari 5, Doig 5.5 (91' Ceide s.v.); Boloca 5.5 (78' Lipani s.v.), Matheus Henrique 5.5; Castillejo 4.5 (46' Mulattieri 6), Thorstvedt 6.5 (72' Volpato 5.5), Laurienté 5.5 (46' Viti 6); Pinamonti 4.5. In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Erlic, Racic. Allenatore: Alessio Dionisi

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

Marcatori: 31' Colpani (M)

Ammoniti: Akpa Akpro (M); Matheus Henrique (S), Pedersen (S), Tressoldi (S)

Note: -

LE STATISTICHE

- Nessun giocatore ha realizzato più reti in gare casalinghe di Andrea Colpani in questo campionato (sette, al pari di Dusan Vlahovic e Lautaro Martínez).

- Dall’inizio dello scorso aprile, solo Hakan Çalhanoglu (10) ha realizzato più reti di Andrea Colpani tra i centrocampisti in Serie A (nove).

- Il Sassuolo è rimasto a secco di gol per tre trasferte di fila in Serie A per la seconda volta dal loro esordio nel massimo campionato (2013/14) – dopo le tre registrate tra ottobre e novembre 2022.

- Solo il Genoa (13) ha colpito più legni del Sassuolo in questa Serie A (10).

- Da inizio ottobre, solo Frosinone (15) e Salernitana (13) hanno subito più reti del Sassuolo (12) nella prina frazione di gioco in Serie A.

- Il Sassuolo è la squadra contro cui il Monza ha vinto il maggior numero di gare in Serie A (tre).

- Era dal 7 gennaio 2023 (10 vs Fiorentina) che il Sassuolo non tentava più conclusioni in trasferta senza trovare la rete nel primo tempo di una gara in Serie A (otto vs Monza).

- Il Sassuolo ha perso sei delle ultime otto gare di campionato (1V, 1N) per i neroverdi una sconfitta in meno di quante raccolte nelle precedenti 15 nella competizione (4V, 4N).

- Andrea Consigli ha eguagliato oggi Tarcisio Burgnich (494) in 18ª posizione tra i giocatori con più presenze nella storia della Serie A.

- Pablo Marí ha raggiunto oggi le 50 presenze con la maglia del Monza – considerando tutte le competizioni (19 delle quali in questa stagione).

- Dany Mota ha tagliato oggi il traguardo delle 50 presenze in Serie A – tutte con la maglia del Monza.