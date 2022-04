Serie A: il giorno dei ricorsi, il Collegio di Garanzia del Coni decide su Bologna-Inter e non solo

SERIE A

Sul tavolo anche i casi Atalanta-Torino e Udinese-Atalanta: sentenza attesa nel pomeriggio

Il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà in giornata e finalmente si chiuderà il lungo capitolo legato ai ricorsi per i match di Serie A non giocati lo scorso 6 gennaio, Bologna-Inter e Atalanta-Torino, e per quello invece giocato tra Udinese e Atalanta il 9 gennaio e terminato 2-6 a favore dei bergamaschi alla Dacia Arena. Le decisioni dell'organo giudicante del Comitato olimpico nazionale sono attese nel pomeriggio e si saprà così se le prime due partite dovranno essere effettivamente giocate (il recupero di Bologna-Inter è fissato per il 27 aprile, quello di Atalanta-Torino l'11 maggio) o se verrà accordata la vittoria a tavolino ai nerazzurri milanesi e bergamaschi. Per la sfida del Friuli c'è invece in gioco l'omologazione del risultato: l'Udinese ne ha chiesto la ripetizione. Getty Images

Tra le partite che a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 furono rimandate a causa della recrudescenza della pandemia c'è anche Udinese-Salernitana, non disputata il 21 dicembre a causa del cluster Covid nel gruppo squadra dei campani. Il Collegio di Garanzia non discuterà però di questa partita: il club friulano ha infatti deciso di rinunciare al ricorso, la sfida verrà recuperata il prossimo 20 aprile. Discorso diverso per la partita che il 6 gennaio la Salernitana avrebbe dovuto disuptare contro il Venezia: il club lagunare ha tempo sino al 18 aprile per deposita il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la decisione dei tribunali FIGC e chiedere nuovamente il 3-0 a tavolino dopo che la Lega Serie A ha calendarizzato l'incontro il prossimo 27 aprile.

