Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: si chiude in pareggio l’ultima di Palladino con la Dea

LE STATISTICHE DI FIORENTINA-ATALANTA

La Fiorentina ha pareggiato tre gare casalinghe fila in uno stesso campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (quattro in quel caso con Cesare Prandelli allenatore).

Nessuna formazione ha pareggiato più trasferte dell’Atalanta in questo campionato: otto, come il Pisa.

Tra i giocatori nati dall’1/01/2001 in avanti, solo Charles De Ketelaere (20 – marzo 2001) e Matías Soulé (22 – 2003) hanno segnato più reti di Roberto Piccoli nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24): 19 – gennaio 2001 – come Kenan Yildiz (2005).

La Fiorentina ha registrato due autoreti in questo campionato (Parisi vs Como e Comuzzo vs Atalanta), solo l’Hellas Verona (4) ha fatto peggio nel torneo in corso.

L’Atalanta ha pareggiato l’ultimo match stagionale di Serie A per la prima volta 19 maggio 2013 (2-2 casalingo vs Chievo in quel caso).

Roberto Piccoli è tornato al gol in un match casalingo di Serie A (vs Atalanta) dopo più di un anno dall’ultima volta nella competizione – contro il Venezia con la maglia del Cagliari in quel caso, il 18 maggio 2025.

L’Atalanta ha pareggiato una trasferta di Serie A con più di 20 conclusioni tentate (21 vs Fiorentina) per la prima volta dal 28 settembre 2024 (23 vs Bologna).

La Fiorentina ha pareggiato l’ultima partita stagionale di campionato (vs Atalanta) per la prima volta dal 22 maggio 2021 (0-0 fuori casa vs Crotone).

Lazar Samardzic ha tagliato questa sera il traguardo delle 150 presenze in Serie A; dal suo esordio in campionato (2021/22) è il giocatore più giovane ad avere raggiunto questo traguardo – classe 2002, 150 appunto.

Marin Pongracic ha raggiunto quota 100 gare in Serie A – 45 delle quali con il Lecce e 55 in maglia viola.