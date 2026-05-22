Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: si chiude in pareggio l’ultima di Palladino con la Dea

Si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano 1-1 al Franchi nella 38ª e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre si presentano in campo senza pressioni, visto che la Dea è già certa di un posto ai playoff della prossima Conference League, mentre la Viola della salvezza dopo una stagione davvero complicata. Gli ospiti approcciano meglio la partita e impegnano subito Christensen in tre parate con Samardzic e Musah, ma sono i padroni di casa a salire improvvisamente sull’1-0 al 39’: Piccoli riceve palla in profondità, supera Ahanor e buca Sportiello sul primo palo, complice un errore del portiere atalantino. Nell’area di rigore opposta è invece sempre Christensen a rispondere presente sull’iniziativa di Ahanor in avvio di ripresa, mentre Sportiello è bravo a deviare in corner il bellissimo calcio di punizione che Mandragora stava per infilare sotto l’incrocio dei pali al 60’. Un quarto d’ora più tardi è invece un insuperabile Christensen a fermare pure Sulemana, con il portiere danese che si conferma così il migliore in campo per distacco. Di puro istinto è poi la parata di Sportiello su Fabbian, mentre il classe 2005 Dominic Vavassori fa il suo esordio in Serie A con l’Atalanta all’82’. Passano pochi istanti e Comuzzo inciampa in uno sfortunato autogol, fissando il risultato sull’1-1: nel tentativo di anticipare Scamacca sul cross di Zappacosta, il difensore viola finisce con lo spingere il pallone nella propria porta. Il triplice fischio ufficializza allora l’1-1 finale, risultato che consente all’Atalanta di chiudere la propria stagione al settimo posto con 59 punti: sarà playoff di Conference League per la Dea, che saluta Palladino. A quota 42 termina invece l’annata incolore della Fiorentina, con il pubblico che decide di dedicare dei cori soltanto a Vanoli, anche lui destinato a lasciare la sua panchina.
IL TABELLINO
FIORENTINA-ATALANTA 1-1
Fiorentina (4-3-3): Christensen 8 (87’ Lezzerini sv); Dodo 6,5, Comuzzo 5,5, Rugani 6 (67’ Pongracic 6), Gosens 6 (75’ Balbo 6); Brescianini 6,5 (67’ Ndour 6), Mandragora 6,5, Fabbian 6; Harrison 6, Piccoli 7, Gudmundsson 6 (75’ Solomon 6). A disp.: De Gea, Fortini, Fagioli, Braschi, Puzzoli. All.: Vanoli
Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 5,5; Scalvini 6 (66’ Djimsiti 6), Hien 6,5, Ahanor 5,5; Bellanova 5,5 (46’ Zappacosta 6,5), Pasalic 6, De Roon 6 (81’ Scamacca 6), Musah 6; Samardzic 6,5 (62’ De Ketelaere 6), Sulemana 6,5 (81’ Vavassori sv); Raspadori 6. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Bakker, Ederson, Kolasinac, Obric, Zalewski, Krstovic. All.: Palladino
Arbitro: Perri
Marcatori: 39’ Piccoli (F), 82’ autogol Comuzzo (F)
Ammoniti: Sulemana (A), Ahanor (A)
LE STATISTICHE DI FIORENTINA-ATALANTA
La Fiorentina ha pareggiato tre gare casalinghe fila in uno stesso campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (quattro in quel caso con Cesare Prandelli allenatore).
Nessuna formazione ha pareggiato più trasferte dell’Atalanta in questo campionato: otto, come il Pisa.
Tra i giocatori nati dall’1/01/2001 in avanti, solo Charles De Ketelaere (20 – marzo 2001) e Matías Soulé (22 – 2003) hanno segnato più reti di Roberto Piccoli nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24): 19 – gennaio 2001 – come Kenan Yildiz (2005).
La Fiorentina ha registrato due autoreti in questo campionato (Parisi vs Como e Comuzzo vs Atalanta), solo l’Hellas Verona (4) ha fatto peggio nel torneo in corso.
L’Atalanta ha pareggiato l’ultimo match stagionale di Serie A per la prima volta 19 maggio 2013 (2-2 casalingo vs Chievo in quel caso).
Roberto Piccoli è tornato al gol in un match casalingo di Serie A (vs Atalanta) dopo più di un anno dall’ultima volta nella competizione – contro il Venezia con la maglia del Cagliari in quel caso, il 18 maggio 2025.
L’Atalanta ha pareggiato una trasferta di Serie A con più di 20 conclusioni tentate (21 vs Fiorentina) per la prima volta dal 28 settembre 2024 (23 vs Bologna).
La Fiorentina ha pareggiato l’ultima partita stagionale di campionato (vs Atalanta) per la prima volta dal 22 maggio 2021 (0-0 fuori casa vs Crotone).
Lazar Samardzic ha tagliato questa sera il traguardo delle 150 presenze in Serie A; dal suo esordio in campionato (2021/22) è il giocatore più giovane ad avere raggiunto questo traguardo – classe 2002, 150 appunto.
Marin Pongracic ha raggiunto quota 100 gare in Serie A – 45 delle quali con il Lecce e 55 in maglia viola.