Un minuto di silenzio è stato osservato a Como e Venezia in ricordo di Papa Francesco, prima delle due partite di Serie A contro Genoa e Milan. La massima serie, così come tutti gli altri campionati, si sono fermati ieri per seguire i funerali del pontefice. Durante il minuto di silenzio è stato anche letto un messaggio dello stesso Papa Francesco, di cui è stata proiettata l'immagine sui maxi schermi.