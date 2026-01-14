Senza Conte in panchina, il Napoli non è la stessa squadra

Nemmeno il recente mezzo passo falso al Maradona contro il Verona può essere un termine di paragone con quest’ultima uscita contro il Parma. Quel giorno i gialloblù giocarono una gara di grande coraggio, andando a infilarsi in tutti i possibili pertugi lasciati dai padroni di casa. E a un certo punto vincevano 2-0 abbastanza meritatamente. Ma proprio qui sta la differenza: contro il Verona, con Antonio Conte in panchina, il Napoli ha reagito con la rabbia e con la sua potenza atletica, raddrizzando (almeno parzialmente) il risultato fino al 2-2. Il Parma non ha avuto lo stesso coraggio, ha messo la sua intensità soprattutto nella fase difensiva, si è fatto vedere poche volte dalle parti di Milinkovic-Savic. Si è difeso, con ordine e attenzione, ma oltre lo 0-0 non sarebbe mai potuto andare.