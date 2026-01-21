Senegal, premi da sogno per la Coppa d'Africa: soldi e terreni dal presidente

Il presidente Bassirou Diomaye Faye ha deciso di ricoprire d'oro i campioni d'Africa del Senegal. Per la conquista del trofeo, ogni giocatore riceverà un premio di 115.000 euro e un appezzamento di terreno da 1.500 mq sulla rinomata Petite Côte. Ricompense importanti anche per lo staff dirigenziale: ai membri della Federazione andranno 75.000 euro e 1.000 mq di terra ciascuno, mentre i funzionari del Ministero si spartiranno un bonus complessivo di 465.000 euro oltre all'assegnazione di altri lotti di terreno.