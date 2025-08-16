Insulti razzisti a Semenyo, tifoso del Liverpool arrestato

Il tifoso che aveva rivolto insulti razzisti ad Antoine Semenyo durante Liverpool Bournemouth è stato arrestato. L'uomo era già stato allontanato da Anfield non appena il calciatore (autore di una doppietta) ha segnalato gli abusi verbali all'arbitro. Questo il comunicato diffuso dalla Merseyside Police: "Abbiamo arrestato un uomo in seguito a segnalazioni di insulti razzisti nei confronti del giocatore del Bournemouth Antoine Semenyo durante la partita di Premier League della sua squadra contro il Liverpool, ad Anfield, venerdì 15 agosto. L’identità del sospettato è stata confermata ed è stato allontanato dallo stadio in seguito alla segnalazione un uomo di 47 anni di Liverpool è stato arrestato oggi (sabato 16 agosto) con l’accusa di reato di violazione dell’ordine pubblico aggravato da razzismo. È stato preso in custodia per essere interrogato”.



Un caso che dovrà essere di monito visto che l’ispettore capo Kev Chatterton ha avvisato della totale intransigenza verso gesti di questo tipo: "La polizia del Merseyside non tollererà alcun tipo di crimine d’odio. Prendiamo molto sul serio incidenti come questo e, in casi come questo, chiederemo attivamente al club di emettere ordinanze di divieto di gioco contro i responsabili“.