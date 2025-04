Scozia, titolo numero 55 per i Celtic, eguagliati i Rangers

Si è trattato del quarto titolo consecutivo per il Celtic, che è ancora in corsa per la sesta tripletta nazionale nelle ultime nove stagioni. Il Celtic ha già vinto la Coppa di Lega scozzese e ha raggiunto la finale della FA Cup scozzese, contro l'Aberdeen il 24 maggio. I Rangers hanno vinto l'ultimo dei loro 55 titoli in campionato nel 2021.