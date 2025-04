Scontri prima del derby: trasferte vietate ai tifosi di Roma e Lazio fino a fine stagione

Stop di tre giornate alle trasferte dei tifosi di Roma e Lazio è stato deciso dal Viminale dopo gli scontri del derby di domenica, che hanno portato al ferimento di 24 agenti. Non sarà inoltre consentito di disputare di sera le partite a rischio per l'ordine pubblico nella prossima stagione. Lo ha preannunciato il Viminale alla Figc. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva promesso "ogni ulteriore misura necessaria per garantire l'incolumità degli uomini e delle donne in divisa". E, in attesa di emendamenti in materia al decreto sicurezza che ha iniziato il suo iter alla Camera, ci sono le decisioni più immediate. Quelle che vietano le trasferte alle tifoserie che hanno causato i gravi disordini e il blocco dei match serali più pericolosi sotto il profilo dell'ordine pubblico.