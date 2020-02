Scarpa d'oro, Immobile si fa ricco a suon di gol: che sfida a Lewandowski e Ronaldo

IMPLACABILE

Ciro Immobile non ha alcuna intenzione di fermarsi: in casa del Genoa l'attaccante della Lazio ha realizzato la sua trentesima rete stagionale, la numero 27 in campionato continuando il botta a risposta a distanza con i migliori bomber d'Europa. Non solo, il gol del Ferraris ha arricchiato ulteriormente la stagione del neo 30enne Immobile, facendo scattare un bonus di 100mila euro presente nel contratto. Ciro era già passato dalla cassa - per la stessa cifra - dopo il decimo e il ventesimo timbro stagionale. Il prossimo traguardo è fissato a quota 40. Immobile che ritmo

I numeri di Immobile del resto sono impressionanti e in questa annata, con una Lazio in lotta per lo scudetto anche grazie ai suoi gol, l'attaccante della Nazionale è in lotta con i più grandi goleador d'Europa per la Scarpa d'oro 2019/20. Non solo Cristiano Ronaldo in Serie A, fermo a quota 21 ma in gol da 12 presenze consecutive, ma anche Lewandowski, Haaland e Messi tra gli altri.

Con la rete al Genoa, Immobile ha risposto alla doppietta di Lewandowski contro il Paderborn in Bundesliga. Anche Ronaldo, Werner, Haaland e Messi (quattro) hanno timbrato il cartellino nel weekend in una corsa avvincente che si protrarrà fino al termine del campionato. Al momento la situazione Scarpa d'oro è questa:

Giocatore Squadra Gol Fattore Totale Immobile Lazio 27 2 54 Lewandowski Bayern 25 2 50 Ronaldo Juventus 21 2 42 Werner Lipsia 21 2 42 Haaland Salisburgo - Dortmund 25* 2* 42 Messi Barcellona 18 2 36 Lukaku Inter 17 2 34

Nell'annata magica di Immobile però c'è anche un record più importante della scarpa assegnata al miglior marcatore stagionale, un traguardo che lo farebbe entrare diritto nella storia del calcio italiano: il record di reti in una singola stagione di Serie A, detenuto da Higuain. Il Pipita nel 2016 realizzò 36 reti in campionato con la maglia del Napoli, battendo un record storico di Angelillo. Il passo è quello giusto: con 13 partite ancora da disputare nel torneo, a Immobile mancano solo 9 reti. Difficile, ma per niente impossibile.