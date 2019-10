Squinzi, il ricordo del Sassuolo: "Presidente illuminato"

L'OMAGGIO

"Giorgio Squinzi 1943-2019. Uomo di Valore. Presidente Illuminato. Cuore Neroverde". È il ricordo pubblicato sul sito del Sassuolo per il presidente scomparso a Milano a 76 anni. Il club saluta Squinzi anche sui canali social con una foto scattata al Mapei Stadium, sorridente e con la sciarpa neroverde al collo. Al dolore della famiglia e del club si sono unite le società di Serie A e molti giocatori.















































"La città di Sassuolo piange un amico, un grande sostenitore, un uomo che ha saputo trasformare un sogno in una splendida realtà regalandole palcoscenici prestigiosi, prima di lui assolutamente inimmaginabili". Con queste parole il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani si è unito al ricordo di Squinzi. Per la giornata delle esequie il Comune ha proclamato il lutto cittadino. "Un grande uomo, prima ancora che un illuminato imprenditore - ha detto il sindaco - da sempre legato alla nostra Sassuolo che, alcuni anni fa, gli ha concesso le chiavi della città. Ha saputo trasformare un Sassuolo con pochi tifosi e scarse speranze di salvezza in C2 in una squadra ammirata in tutto il mondo, la 'seconda squadra' di molti italiani, con ambizioni di vertice in serie A. Ho avuto l'occasione di incontrarlo in piazza Garibaldi, in occasione della festa per la promozione in serie A e ci siamo ritrovati in occasione dell'inaugurazione di quello che è l'ultimo regalo che ha voluto fare a Sassuolo: quel Mapei Football Center che lega ancor di più il Sassuolo a Sassuolo, la squadra e la società alla città".

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi nel corso della giornata di gare prevista nel weekend, per ricordare il presidente scomparso. "L'intero calcio italiano si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Giorgio Squinzi - ha commentato il presidente della Federcalcio -. I tanti messaggi sinceri ispirati alla sua memoria testimoniano come il patron del Sassuolo fosse apprezzato e rispettato per le sue qualità umane prima ancora che per la sua capacità professionali".