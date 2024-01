Serie A, Sassuolo-Fiorentina 1-0: decide un gol di Pinamonti

SASSUOLO-FIORENTINA 1-0

Al Mapei Stadium i neroverdi vincono, stoppano la corsa Champions della Viola e si allontanano dalla zona retrocessione: Consigli para un rigore a Bonaventura e Abisso annulla un gol per parte

Sassuolo, Pinamonti ferma la Viola





























© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Fiorentina frena in zona Champions, il Sassuolo respira. Nella 19.ma giornata di Serie A la squadra di Italiano perde 1-0 contro gli uomini di Dionisi e chiude l'andata al quarto posto in classifica regalando tre punti pesanti ai neroverdi in chiave salvezza. Al Mapei Stadium nel primo tempo è la Viola a controllare il possesso, ma sono i padroni di casa a sbloccare la gara con Pinamonti (9') su assist di Pedersen. Nella ripresa succede di tutto, ma il risultato non cambia. Abisso annulla un gol per parte (Thorstvedt al 48' e Martinez Quarta al 67'), Consigli para un rigore a Bonaventura (64') e il forcing finale della Fiorentina sbatte contro le parate del portiere neroverde.

LA PARTITA

Dopo il turnover in Coppa Italia, contro la Fiorentina Dionisi si affida ai titolari. In mediana torna Boloca, davanti invece spazio a Berardi, Thorstvedt, Laurienté e Pinamonti. Senza Nico Gonzalez e Kouamé, Italiano invece piazza Arthur e Mandragora in regia e in attacco schiera Ikoné, Bonaventura e Brekalo a supporto di Nzola. Disposte a specchio, in avvio Sassuolo e Fiorentina si studiano e con poca pressione sui portatori la gara fatica a decollare. Più alta e propositiva, è la Fiorentina a prendere in mano il gioco e il possesso. Il giropalla viola però è troppo lento e il Sassuolo chiude bene le linee di passaggio e riparte manovrando in ampiezza. Kayode chiude bene su Thorstvedt, poi si distrae, sbaglia in marcatura e Pinamonti sblocca il match su perfetto assist di Pedersen. Gol che rompe l'equilibrio e dà fiducia ai neroverdi. In pressione, gli uomini di Dionisi dominano con Matheus Henrique a centrocampo, aumentano i giri tra le linee e spingono. Un destro di Pinamonti e uno di Laurienté finiscono fuori, poi Berardi raddoppia ma Abisso annulla per una posizione irregolare del numero 10 del Sassuolo. Guizzi che svegliano la Viola e accendono la gara. Più aggressiva e rapida nel giropalla, la banda di Italiano guadagna metri, allarga il gioco e prova a forzare le giocate. Con pochi spazi per le imbucate però è dura scalfire l'attenta retroguardia neroverde e il primo tempo si chiude senza altre grandi occasioni e con zero tiri in porta della Viola.

La ripresa inizia senza cambi e con un gol annullato a Thorstvedt per una posizione irregolare di Matheus Henrique su una deviazione verso la porta di Ferrari. Decisione presa dopo un on field review che tiene in partita la Viola e innesca i primi cambi. Per dare più dinamismo e peso all'attacco, Italiano toglie Arthur e Mandragora e fa entrare Duncan e Beltran. Un sinistro a giro di Ikoné termina alto di poco, poi Matheus Henrique e Pinamonti non riescono a concretizzare un buon contropiede. Alta e ordinata, la Viola attacca con più uomini. Il Sassuolo invece serra le linee e fa densità. Dopo un intervento di Erlic, Abisso assegna un rigore alla Fiorentina per un tocco di mano di Ferrari su un colpo di testa di Milenkovic. Sul dischetto si presenta Bonaventura, ma Consigli è freddissimo e neutralizza il penalty tuffandosi con i tempi giusti. Parata che difende il vantaggio neroverde e aumenta il forcing della Viola. Dopo una traversa di Duncan, Martinez Quarta pareggia in mischia, ma Nzola è in fuorigioco e Abisso annulla ancora tutto. In pressione, la Fiorentina attacca a testa bassa e colleziona occasioni. Ferrari salva su Beltran, poi Consigli si supera su Milenkovic e Nzola si divora il pareggio. Per l'assalto finale Italiano fa entrare Parisi e Barak. Dionisi invece sostituisce Laurienté, Berardi , Pinamonti e Toljan con Tressoldi, Bajrami, Mulattieri e Missori. Cambi che portano alle ultime fasi convulse del match. Dopo un cross pericoloso di Parisi, Consigli disinnesca una conclusione ravvicinata di Beltran, poi un sinistro di Ikoné termina a lato di poco e Pederson fa buona guardia in chiusura. Al Mapei Stadium il Sassuolo torna a respirare a +5 dal Verona. La Fiorentina invece frena, ma il sogno Champions della Viola resta vivo.



LE PAGELLE

Pinamonti 6,5: lavora con ordine al centro dell'attacco dando un punto di riferimento preciso ai compagni in verticale. Fa il suo senza sbavature e si fa trovare al posto giusto nel momento giusto sull'assist di Pedersen

Matheus Henrique 6,5: insieme a Boloca dà ordine e sostanza alla mediana neroverde. Polmoni, idee e piedi buoni

Berardi 5,5: si posiziona largo a destra come da copione e prova a dare qualità alla manovra offensiva. Con Biraghi alle calcagna nello stretto però pasticcia un po' e fatica a fare la differenza

Consigli 7,5: è l'uomo che tiene a galla il Sassuolo con le sue parate nella ripresa. Ipnotizza Bonaventura sul rigore, poi dice no a Milenkovic e Beltran

Kayode 5,5: parte con una buona chiusura su Thorstvedt, poi fatica a muoversi in sintonia col reparto arretrato in fase di non possesso e il Sassuolo affonda il colpo. Si fa sorprendere alle spalle da Pedersen e Pinamonti segna. Meglio quando deve proporsi

Nzola 5: Italiano lo piazza a sorpresa al centro dell'attacco, ma Ferrari ed Erlic lo controllano senza rischi e davanti la Viola non fa male. Nella ripresa si divora una grande occasione

Brekalo 5: parte largo a sinistra e prova ad accentrarsi per aiutare Nzola, ma è poco "cattivo" e preciso nelle giocate e sbatte contro la difesa del Sassuolo senza lasciare traccia

Bonaventura 5,5: trotterella tra le linee senza infamia e senza lode. Si presenta sul dischetto per il pareggio, ma si fa ipnotizzare da Consigli



IL TABELLINO

SASSUOLO-FIORENTINA 1-0

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7,5; Toljan 6 (40' st Missori sv), Erlic 6, Ferrari 5,5, Pedersen 6,5; Boloca 6, Matheus Henrique 6,5; Berardi 5,5, Thorstvedt 6, Laurienté 5,5 (31' st Tressoldi 6); Pinamonti 6,5 (40' st Mulattieri sv).

A disp.: Pegolo, Cragno, Viti, Bajrami, Castillejo, Volpato, Lipani, Ceide, Alvarez. All.: Dionisi 6

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5,5; Kayode 5,5, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 6; Arthur 5,5 (8' st Beltran 6), Mandragora 5,5 (8' st Duncan 6); Ikoné 6, Bonaventura 5,5 (35' st Barak sv), Brekalo 5 (29' st Parisi 6); Nzola 5.

A disp.: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Ranieri, Mina, Lopez, Infantino, Pierozzi, Amatucci. All.: Italiano 5,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 9' Pinamonti (S)

Ammoniti: Matheus Henrique, Pinamonti, Berardi (S); Martinez Quarta, Ikoné (F)

Espulsi: -

Note: 19' st Consigli (S) para un rigore a Bonaventura (F)



LE STATISTICHE

• Andrea Consigli ha parato un calcio di rigore in Serie A per la prima volta dal 6 marzo 2022, ai danni di Aramu con il Venezia in quel caso - da allora non era riuscito a parare alcuno dei successivi nove tiri affrontati dal dischetto.

• il Sassuolo ha interrotto la striscia di 26 gare di fila subendo sempre gol in Serie A: la squadra neroverde ha mantenuto la porta inviolata in una partita nella competizione per la prima volta da aprile 2023 (1-0 vs Juventus in quel caso).

• La Fiorentina ha perso un match di Serie A per la prima volta dal 25 novembre 2023 (1-0 contro il Milan, sempre fuori casa).

• La Fiorentina non è riuscita a segnare in tre delle ultime cinque gare esterne di Serie A, tante volte come nelle precedenti 15 trasferte nella competizione.

• La rete realizzata da Andrea Pinamonti ha interrotto l'imbattibilità di Pietro Terracciano in Serie A che durava da 364 minuti (dal gol di Romelu Lukaku al 5° minuto in Roma-Fiorentina 1-1 alla 15ª giornata).

• La Fiorentina ha perso tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (1V, 1P), tante sconfitte come nelle precedenti 13 gare esterne nella competizione (7V, 3N).

• Terzo gol per Andrea Pinamonti contro la Fiorentina in Serie A, solamente contro la Roma ne conta di più nella competizione (cinque).

• Il Sassuolo ha ricevuto sette rigori contro in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nella competizione.

• Il Sassuolo ha vinto un match casalingo di Serie A per la prima volta da settembre 2023 (4-2 vs Juventus in quel caso).

• Il rigore sbagliato da Giacomo Bonaventura è stato il primo calciato dal centrocampista della Fiorentina in carriera in Serie A.

• Solamente la Fiorentina (sette) ha realizzato più gol del Sassuolo nei primi 15 minuti di gioco del primo tempo in questa Serie A (sei).

• 50ª presenza per Armand Laurienté con la maglia del Sassuolo contando tutte le competizioni.

• 50ª presenza per Kristian Thorstvedt con la maglia del Sassuolo contando tutte le competizioni.