Serie A, Sassuolo-Benevento 1-0: i neroverdi resistono in dieci e tornano secondi

SASSUOLO-BENEVENTO 1-0

LA PARTITA

Dopo la sconfitta contro l’Inter e il pareggio in casa della Roma, il Sassuolo ritrova la vittoria e torna in seconda posizione dopo una partita di grande sofferenza contro un Benevento tanto generoso quanto inconcludente, che va a sbattere contro un monumentale Consigli. La rete che decide l’incontro arriva nelle prime battute: all’8’, infatti, Domenico Berardi trasforma con il mancino un calcio di rigore che l’arbitro Sozza assegna per un mani di Tuia su cross di Maxime Lopez. Il resto del match è praticamente un assedio da parte dei sanniti, che già nel primo tempo creano qualche grattacapo al 33enne portiere neroverde e sfiorano il pari con Lapadula, che nel finale di frazione spreca da pochi passi.

Dal 49’ il Sassuolo resta anche in dieci uomini: Haraslin interviene in ritardo sulla caviglia di Letizia, l’arbitro estrae il giallo ma va a verificare il fallo tramite l'on-field review, cambiando idea sulla gravità dell’intervento in gioco pericoloso e tirando fuori il rosso. Da lì in poi si gioca soltanto nella metà campo della squadra di casa ma prima la traversa, colpita da Iago Falque all’84’ con uno splendido tiro a giro, poi due parate incredibili di Consigli negli ultimissimi minuti, prima su Lapadula e poi su Improta, permettono agli uomini di De Zerbi di festeggiare tre punti più che sofferti. Il Sassuolo si gode così, per una notte, il secondo posto in campionato mentre il Benevento è costretto allo stop dopo la vittoria contro la Fiorentina e i pareggi con la Juventus e il Parma.

LE PAGELLE

Consigli 7,5 – Protagonista assoluto nel finale, con due parate fondamentali che salvano la vittoria. Poco prima viene salvato dalla traversa nell’unica occasione in cui si lascia superare.

Ferrari 7 – Grande prova difensiva nella partita di sofferenza dei neroverdi. Sempre preciso e pulito, evita (assieme al suo portiere) che il Benevento riesca a sfruttare la superiorità numerica.

Haraslin 4,5 – Prova da dimenticare per lo slovacco, poco coinvolto nella manovra e colpevole dell’intervento da censura, a inizio ripresa, che lascia i neroverdi in dieci.

Improta 6,5 – Prestazione generosa, porta tante volte il pallone e ogni azione dei sanniti passa da lui. Nel finale sfiora il pari in prima persona ma trova davanti a sé un super Consigli.

Lapadula 5 – Prova incolore per un attaccante che non va a segno da oltre un mese. Può redimersi nel finale, ma il portiere del Sassuolo gli nega la gioia.



IL TABELLINO

SASSUOLO-BENEVENTO 1-0

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7,5; Toljan 6 (12’ st Ayhan 6), Marlon 6, Ferrari 7, Kyriakopoulos 5,5 (38’ st Rogerio sv); Locatelli 6, Bourabia 5,5; Berardi 6 (42’ st Muldur sv), Lopez 6 (12’ st Raspadori 6), Haraslin 4,5; Djuricic 5,5 (12’ st Boga 6).

A disp.: Pegolo, Magnanelli, Peluso, Obiang, Traoré, Oddei, Schiappacasse. All.: De Zerbi 6

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Letizia 6,5, Glik 6, Tuia 5, Barba 6 (31’ st Sau 6); Hetemaj 6 (1’ st R. Insigne 5,5), Schiattarella 6, Improta 6,5; Ionita 6 (12’ st Dabo 5,5), Caprari 6 (34’ st Iago Falque 6); Lapadula 5.

A disp.: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Basit, Tello, Foulon, Di Serio, Pastina. All.: F. Inzaghi 5,5

Arbitro: Sozza

Marcatori: 8’ rig. Berardi (S)

Ammoniti: Hetemaj (B), Ionita (B), Berardi (S), Barba (B), Dabo (B), Ayhan (S)

Espulsi: 4’ st Haraslin (S) per gioco pericoloso

Note: -