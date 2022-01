Schiappacasse, dal Sassuolo all'arresto: fermato per possesso di una pistola

IN URUGUAY

Il giocatore di proprietà degli emiliani, e in prestito al Penarol, era in macchina con altre tre persone

Nicolas Schiappacasse, giovane attaccante classe '99 e promessa del calcio uruguaiano, è finito nei guai nel suo Paese. Il giocatore, di proprietà del Sassuolo, reduce dal prestito al Penarol e in attesa di rinnovare, è stato arrestato in Uruguay per essere stato trovato in possesso di un'arma da fuoco. Secondo El Pais è stato fermato a un posto di blocco e poi arrestato dalla polizia a Maldonado, mentre stava andando ad assistere all'amichevole tra Penarol e Nacional.

Il giovane attaccante si trovava in un'auto con altre tre persone: un ragazzo di 22 anni che era alla guida e due giovani donne. Schiappacasse è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9 e avrebbe dichiarato di portare con sé l'arma da fuoco perché doveva consegnarla a un'altra persona all'interno dello stadio. I guai non finirebbero qui visto che, oltre alla pistola, sarebbe stato trovato in possesso anche di sostanze stupefacenti.