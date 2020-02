Sassuolo, tesserato Arabat Noor: calciatore e rapper

A meno che non siate appassionati di calcio francese, è difficile che conosciate Arabat Noor. Se invece siete appassionati di musica, è più semplice aver sentito parlare di Dinor Rdt. In realtà entrambi i nomi descrivono la stessa persona, Noor è un difensore centrale classe 2002 appena tesserato dal Sassuolo per la squadra Primavera ma è anche un rapper da ventisei milioni di visualizzazioni su YouTube.