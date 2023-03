Serie A, Sassuolo-Spezia 1-0: Berardi è decisivo, i neroverdi vincono ancora

sassuolo-spezia 1-0

Dionisi supera i liguri grazie a un rigore trasformato dal suo capitano, Semplici regge per un tempo ma non basta

Vince ancora il Sassuolo che, dopo aver sconfitto la Roma all'Olimpico, apre la 27a giornata di Serie A superando 1-0 lo Spezia. I liguri reggono per un tempo grazie a Dragowski, ma capitolano nella ripresa, quando sale il pressing degli emiliani: ci pensa Berardi a trasformare un calcio di rigore e regalare tre punti ai suoi. I neroverdi salgono così al decimo posto, mentre arriva il primo stop nella gestione Semplici per lo Spezia.

LA PARTITA

Vittoria importante per il Sassuolo, che al Mapei Stadium supera lo Spezia 1-0. I liguri fanno il Sassuolo in avvio: la squadra di Semplici pressa alto e fa girare il pallone con qualità, alla ricerca dell’imbucata giusta. Dionisi alza il baricentro, senza riuscire però a trovare velocità nel palleggio: Laurienté è francobollato da Amian, mentre Berardi svaria senza meta su tutto il fronte offensivo. La partita scorre tattica, bloccata e senza occasioni per diversi minuti. Basta un episodio però per stappare il match: sugli sviluppi di un calcio di punizione Laurienté converge verso il centro e appoggia per Berardi, che dal limite fa girare un sinistro che si stampa sulla traversa. Il legno spaventa gli ospiti e dà coraggio al Sassuolo. A un soffio dall’intervallo Matheus Henrique si ritrova solo davanti al portiere polacco, bravissimo a restare in piedi e respingere il suo colpo di testa.

La ripresa si riapre con la grande occasione per Rogerio: il terzino brasiliano lascia partire un tiro potente che trova ancora una volta attento Dragowski. La partita si sblocca al 71’: è Amian a intercettare un tiro di Laurienté con il braccio e Ghersini, dopo un consulto-Var, assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Dragowski intuisce ma non riesce a deviare la conclusione rasoterra di Berardi, che firma il suo settimo gol stagionale. I neroverdi vanno a un passo dal raddoppio con il neoentrato Harroui, ma la sua conclusione si ferma sul palo. Lo Spezia prova a scuotersi nel finale, con Caldara trova la grande parata di Consigli in pieno recupero. Finisce quindi 1-0 per il Sassuolo, che sale al decimo posto e si porta a -2 dalla Juventus settima in classifica. Prima sconfitta invece nella gestione Semplici per lo Spezia, che rimane a quota 24 punti.

LE PAGELLE

Berardi 7 - Pericolo costante per la difesa dello Spezia: nel primo tempo corre su tutto il fronte offensivo ma è impreciso da fuori area, quando solo la traversa gli nega il gol. Non sbaglia invece dal dischetto.

Maxime Lopez 6.5 – Metronomo fondamentale nel gioco di Dionisi: detta i tempi con ordine e alza il baricentro dei suoi per schiacciare gli avversari. Bravo anche in fase di interdizione a chiudere linee di passaggio pericolose allo Spezia.

Dragowski 6.5 – Provvidenziale in uscita su Matheus Henrique, reattivo sul tiro di Rogerio. Mette una pezza alle sbavature difensive dei suoi, e alla fine è il migliore in campo. Si arrende soltanto sul rigore di Berardi.

Maldini 6 – Partita generosa del talentino scuola Milan. La manovra offensiva dello Spezia passa sempre dai suoi piedi e lui smista il pallone con tecnica e visione di gioco. Cala nella ripresa insieme a tutta la squadra.

IL TABELLINO

SASSUOLO-SPEZIA 1-0

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6, Ferrari 6, Rogerio 5.5; Thorstvedt 5.5 (13’ st Frattesi 6), Lopez 6.5, Henrique 5.5 (30’ st Harroui 6.5); Berardi 7 (41’ st Marchizza sv), Pinamonti 5.5 (30’ st Defrel 6), Laurienté 6 (30’ st Bajrami 6). All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Alvarez, Obiang, Ceide, Romagna.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski 6.5; Amian 5, Ampadu 6, Caldara 5.5, Nikolaou 5.5; Ekdal 6 (21’ st Esposito 6), Bourabia 5.5 (35’ st Verde sv), Agudelo 5.5 (30’ st Cipot 6); Gyasi 5.5 (35’ st Shomurodov sv), Nzola 5.5, Maldini 6 (21’ st Zurkowski 6). All. Semplici. A disposizione: Zoet, Sala, Beck, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Zovko, Wisniewski.

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 26’ st Berardi rig

Ammoniti: Nzola (Spe), Amian (Spe).

LE STATISTICHE

• Il Sassuolo ha vinto quattro partite consecutive in Serie A per la prima volta dall'aprile 2021 e ha ottenuto il primo clean sheet contro lo Spezia nel massimo campionato.

• Il Sassuolo ha conquistato 19 punti nelle otto giornate del girone di ritorno, già due in più rispetto all'intero bottino del girone d'andata (17).

• Domenico Berardi ha preso parte a 10 gol nelle 10 presenze in Serie A nel 2023 (5 gol e 5 assist), meno solo di Osimhen (12), dopo aver contribuito a una sola marcatura nelle ultime 8 partite del 2022.

• Domenico Berardi è l'unico giocatore con almeno 5 gol e 5 assist nel 2023 nei maggiori 5 campionati europei e ha preso parte ad almeno un gol per tre partite di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2022.

• Domenico Berardi ha trasformato 4 calci di rigore in questa stagione, più di ogni altro giocatore in Serie A. In generale, dal 2013/14 (sua prima stagione in Serie A) solo Ciro Immobile (46) ha segnato più gol su rigore di Domenico Berardi (39) nel massimo campionato italiano.

• Il Sassuolo ha segnato sei gol su rigore in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più (come l'Atalanta). Cinque di questi sono arrivati nel 2023, nessuna formazione nei cinque grandi campionati europei ne vanta di più (come il Betis).

• Nessuna formazione ha subito più gol su rigore dello Spezia in Serie A nel 2023 (3).

• Per la prima volta nel girone di ritorno in Serie A TIM il Sassuolo non ha effettuato un singolo tiro nello specchio nel primo tempo. • Gara numero 50 in Serie A per Ethan Ampadu tra Venezia e Spezia, di cui 47 disputate da titolare. Stesso traguardo per Riccardo Marchizza, di cui 47 con la maglia dello Spezia.