Sassuolo, prime corse al Mapei Football Center

Come annunciato nella giornata di sabato, in casa Sassuolo sono ripresi gli allenamenti individuali su base facoltativa al Mapei Football Center. Sotto lo sguardo di un preparatore, si sono svolti le prime corsette ed esercizi per riprendere confidenza con il terreno di gioco dopo il lungo periodo di lockdown imposto dall'emergenza coronavirus. Del primo gruppetto di calciatori hanno fatto parte Rogerio, Magnani e Djuricic.