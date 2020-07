Sassuolo, De Zerbi: "Contro la Juventus con convinzione"

Il Sassuolo è attesa dalla prova contro la prima della classe ma Roberto De Zerbi non vuol sentir parlare di esame di maturità: "Non è che non possiamo perdere le partite, dipende da come le si perde. Credo che già prima della sosta avessimo trovato la giusta maturità, ora dopo le quattro vittorie di fila tutti ci guardano in modo diverso". La squadra neroverde è carica: "Stiamo bene, contro la Juventus vogliono tutti giocare e ci arriviamo nel modo giusto".