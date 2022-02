Serie A, Sampdoria-Sassuolo 4-0: prima vittoria per il Giampaolo-bis

SAMPDORIA-SASSUOLO 4-0

I blucerchiati tornano a vincere dopo tre ko di fila in campionato. In gol Caputo, i neoacquisti Sensi e Conti e Candreva su rigore

di

Max Cristina

Vittoria importante in chiave salvezza per la Sampdoria che nella 24a giornata di Serie A ha strapazzato 4-0 il Sassuolo al Ferraris. Inizio spumeggiante dei blucerchiati che nel giro di 121 secondi, tra il 5' e il 7', si sono portato sul 2-0 con le reti di Caputo, con un pallonetto al volo, e Sensi in tap-in da pochi passi. La reazione del Sassuolo si è infranta sulle parate di Falcone e nella ripresa Conti e Candreva hanno calato il poker. Sampdoria-Sassuolo: le foto del match italyphotopress

LA PARTITA

Un ritorno al Ferraris così, Marco Giampaolo forse nemmeno aveva osato sognarlo. Chiedeva fiducia il neotecnico blucerchiato ai suoi dopo l'esordio flop in casa dello Spezia e contro il Sassuolo è arrivato un 4-0 clamoroso nel risultato, ma frutto di un'ottima partita in fase offensiva. Decisive le prestazioni degli uomini più esperti della Sampdoria a partire da Candreva nella nuova posizione, passando per Sensi e un ritrovato Caputo. Per il Sassuolo un brutto passo falso, più pesante di quanto raccontato in campo, ma comunque da non sottovalutare.

Gli uomini giusti al posto giusto, il 4-0 della Sampdoria contro il Sassuolo è un primo passo ma fondamentale nella corsa salvezza. Dopo tre sconfitte consecutive la squadra blucerchiata ha approfittato della sosta per dare a Giampaolo il tempo - e gli uomini - per schierare l'amato 4-3-1-2, piazzando Candreva mezzala e Sensi dietro le punte. L'approccio al match dei blucerchiati è stato vincente e il fattore decisivo nella sfida contro i neroverdi: non a caso nel giro di sette minuti il risultato raccontava già di un 2-0 per le reti di Caputo, con un pallonetto al volo su cross di Candreva, e Sensi, in tap-in sulla respinta di Consigli.

Una rabbia agonistica e una voglia di vincere che ha fatto tutta la differenza del mondo nei dettagli. Quelli nonostante il risultato plateale sono stati decisivi perché se è vero che il 4-0 non è minimamente contestabile, è altrettato indiscutibile che il Sassuolo la sua partita in fase offensiva l'ha fatta, calciando nello specchio più dei blucerchiati ma mancando negli ultimi metri anche per le super parate di Falcone.

Giocando con fiducia nel palleggio e sfruttando la verticalità con Sensi e Caputo, la Sampdoria ha controllato la partita sfiorando più volte il tris e strabordando nella mezz'ora finale prima trovando il 3-0 al volo di Conti su assist di Candreva e poi il poker nel finale con un cucchiaio dal dischetto dello stesso centrocampista italiano.

--

LE PAGELLE

Sensi 7,5 - La voglia di prendersi una rivincita sulla sfortuna è enorme e la mette tutta in campo nell'esordio con la Sampdoria. Impiega sette minuti a trovare il primo gol, ma è la sua presenza a dare un senso al gioco blucerchiato alla ricerca della verticalità. Sfiora più volte la doppietta.

Caputo 7 - Probabilmente la migliore versione del Caputo blucerchiato e l'esultanza rabbiosa, da ex, è segno di liberazione. Attacca la profondità con costanza impegnando Consigli, ma prima di tutto sblocca il match con un pallonetto al volo.

Candreva 7,5 - La curiosità di vederlo giocare da mezzala viene spazzata via dalla sua tecnica. Decisivo però lo è sui calci piazzati sviluppando due assist vincenti, uno per Caputo e l'altro per Conti, e suggellando il tutto con un cucchiaio su rigore.

Berardi 6,5 - Non trova la giocata vincente ma è sempre nel vivo del gioco. Quando ha la palla tra i piedi è un pericolo per la Sampdoria, ma quando non arriva Falcone ci pensa Thorsby a negargli il gol.

Consigli 4,5 - Passa un primo tempo di totale insicurezza iniziando sulla respinta approssimativa nel 2-0 della Samp. Anche quando è efficace negli interventi su Caputo, non ha dato tranquillità al reparto e ha peggiorato la situazione causando il rigore nel finale.

--

IL TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO 4-0

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone 7; Bereszynski 6, Ferrari 6,5, Colley 6,5, Murru 6 (29' st Augello 6); Candreva 7, Rincon 6 (29' st Vieira 6), Thorsby 6; Sensi 7,5; Caputo 7, Gabbiadini 6 (36' Supriaha 5 (13' st Conti 6,5)). A disp.: Audero, Ravaglia, Sabiri, Askildsen, Magnani, Trimboli. All.: Giampaolo 6,5.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 4,5; Muldur 5,5, Chiriches 5,5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 5; Frattesi 5 (15' st Harroui 6), Lopez 5,5 (28' st Henrique 6), Traoré 5 (15' st Defrel 6); Berardi 6,5 (39' st Ceide sv), Scamacca 5, Raspadori 5,5. A disp.: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Ciervo, Peluso, Toljan, Ruan. All.: Dionisi 5,5.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 5' Caputo, 7' Sensi, 18' st Conti, 45' st rig. Candreva

Ammoniti: Candreva, Falcone (Sam); Raspadori, Scamacca (Sas)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE

• Era dal gennaio 2020 che la Sampdoria non segnava almeno quattro gol in un match di Serie A (5-1 in quel caso contro il Brescia).

• La Sampdoria ha segnato due gol nei primi sette minuti di gioco in un match di Serie A per la prima volta dal gennaio 2005 (Kutuzov e Flachi contro la Lazio in quel caso).

• Per la prima volta in Serie A il Sassuolo ha subito due gol nei primi sette minuti di un match di Serie A.

• Per la prima volta in questo campionato la Sampdoria ha mantenuto la porta inviolata in un match casalingo, aveva infatti subito gol in tutte le precedenti 12 gare interne.

• Era dallo scorso marzo che Francesco Caputo non segnava in due match casalinghi di fila in Serie A, in quel caso tre con la maglia del Sassuolo.

• Sono trascorsi solo 121 secondi tra il gol di Francesco Caputo e la rete di Stefano Sensi.

• Stefano Sensi ha segnato in tutti i suo tre esordi casalinghi in Serie A con le maglie di Sassuolo (2016), Inter (2019) e Sampdoria (oggi contro il Sassuolo).

• Antonio Candreva è uno dei soli tre calciatori con almeno sette gol e sette assist in questa stagione di Serie A, insieme a Domenico Berardi e Sergej Milinkovic-Savic.

• Nessun calciatore ha fornito più assist tramite cross rispetto a Antonio Candreva (sei) in questo campionato, record al pari di Hakan Calhanoglu.

• A partire dal 2009/10, Antonio Candreva è il calciatore che ha fornito più assist in Serie A (72), superato Marek Hamsik (71).

• Per la prima volta in Serie A Antonio Candreva ha sia segnato un gol che fornito due assist in un singolo match.

• Andrea Conti non segnava in Serie A da 1730 giorni, ovvero dal 13 maggio 2017 con la maglia dell'Atalanta contro il Milan.

• Il Sassuolo è l'unica squadra contro cui Andrea Conti ha segnato più di una rete in Serie A (due per lui contro i neroverdi, dopo quella del novembre 2016).