Sassuolo, Caputo: "Vogliamo giocare, ma in sicurezza"

L'immagine di Ciccio Caputo che mostra alla telecamera il cartello con cui invita gli italiani a restare a casa perché andrà tutto bene, dopo un suo gol col Sassuolo, ha fatto il giro del mondo. E adesso spera di poterne mostrare un altro al più presto. "Quel cartello è stata una cosa pensata, ma è stato un messaggio molto semplice, che tenevo a mandare a tutta la nostra nazione - ha detto l'attaccante a SportMediaset - . Per il prossimo non so, vediamo se prima si riprenderà a giocare. Poi magari verrà tutto naturale".