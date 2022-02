Sassuolo: battute Inter, Milan e Juve in trasferta come non accadeva a nessuno dal 1955/56

Il Sassuolo si gode la vittoria di San Siro sull'Inter e un'impresa leggendaria. I neroverdi sono infatti la prima squadra dalla stagione 1955/56 a battere Juventus, Milan e Inter nel loro stadio nella stessa stagione. L'ultima a riuscirci fu la Fiorentina campione d'Italia, allenata da Fulvio Bernardini. "Se me lo avessero detto forse non ci avrei creduto, però noi lavoriamo per questo - ha detto Alessio Dionisi a Dazn a fine partita -. Dovevamo sfruttare le nostre possibilità. Sapevamo che l'Inter veniva da un impegno di Champions e la nostra intenzione era giocarcela a viso aperto. A tratti ce l'abbiamo fatta, per altri meno perché la forza dell'Inter è tanta".

Getty Images