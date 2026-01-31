Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3: Berardi show, i neroverdi affondano i toscani

© Getty Images
Il capitano degli emiliani torna al gol e propizia anche il raddoppio: Koné completa il tris dopo l'illusione nerazzurra di AebischeR
Nel ventitreesimo turno di Serie A il Sassuolo raccoglie tre punti con il 3-1 sul campo del Pisa. In avvio di gara i nerazzurri sembrano molto pimpanti, con tante occasioni create che però non portano al gol. Poco prima della mezzora gli ospiti sfruttano un contropiede perfetto e stappano il match: Berardi punta Angori, sposta la palla sul destro e scarica sotto la traversa l’1-0 al 25’.
I toscani accusano il colpo, e poco prima dell’intervallo subiscono il raddoppio: corner di Laurienté, altra giocata di Berardi che trova la deviazione sfortunata nella propria porta di Caracciolo al 46’.
Caridi (al posto di Gilardino squalificato) getta nella mischia Durosinmi in avvio di ripresa, e il cambio paga: il neoacquisto di gennaio apparecchia per il 2-1 di Aebischer al 51’, poi un minuto più tardi Idzes deve salvare sulla linea dopo il tocco di Leris. Ancora una volta, quando i padroni di casa sembrano essere in grado di colpire, arriva la doccia fredda: al 58’ Matic pesca Koné in mezzo all’area di rigore, con il canadese che di prima intenzione batte Scuffet per la terza volta.
Nella mezzora finale la formazione allenata da Grosso gestisce cronometro e doppio vantaggio, portando a casa il successo. Il Sassuolo sale a 29 punti in classifica, Pisa sempre ultimo a quota 14.
IL TABELLINO
Pisa-Sassuolo 1-3
Pisa (3-4-2-1): Scuffet 6; Canestrelli 6 (dal 1’ st Leris 6), Caracciolo 5, Bozhinov 5.5; Touré 5.5, Marin 5.5 (dal 1’ st Durosinmi 6.5), Aebischer 6.5, Angori 6 (dal 40’ st Stengs sv); Moreo 6 (dal 24’ st Stojikovic 5.5), Tramoni 5.5; Meister 5.5 (dal 1’ st Loyola 5.5). All. Caridi. A disp. Guizzo, Nicolas, Coppola, Lorran, Piccinini, Hojholt, Akinsanmiro.
Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6, Idzes 7, Muharemovic 6.5, Doig 6; Thorsvedt 6, Matic 6.5, Koné 7 (dal 28’ st Lipani 6); Berardi 7.5 (dal 39’ st Volpato sv), Pinamonti 5.5 (dal 28’ st Moro 5.5), Laurienté 6 (dal 28’ st Fadera 6). All. Grosso. A disp. Zacchi, Turati, Paz, Romagna, Odenthal, Coulibaly, Iannoni, Vranckx, Skjellerup, Pierini.
Arbitro: Arena.
Marcatori: 25’ Berardi (S), 46’ aut. Caracciolo (S), 51’ Aebischer (P), 58’ Koné (S).
Ammoniti: Bozhinov (P), Tramoni (P), Touré (P); Thorsvedt (S), Koné (S), Moro (S).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
• Il Sassuolo ha battuto il Pisa per la prima volta in Serie A; quello odierno è il primo successo contro i toscani in trasferta nell’era dei tre punti a vittoria nei campionati professionistici mentre è il primo successo in generale dall’1 marzo 2025 in Serie B (1-0).
• Il Sassuolo ha vinto due gare di fila in Serie A per la prima volta da settembre-ottobre scorsi (3-1 v Udinese e 1-0 v Hellas Verona); inoltre questo è il primo successo in trasferta per i neroverdi nella competizione dal 9 novembre scorso (3-0 v Atalanta).
• Domenico Berardi, in gol in un match di Serie A per la prima volta dal 9 novembre 2025 contro l’Atalanta in trasferta, ha segnato cinque reti in questo campionato ed è diventato il primo calciatore a realizzare almeno cinque marcature in più di 10 differenti stagioni a partire dal 2013/14 (il suo primo torneo nella competizione).
• Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in questa Serie A, Domenico Berardi è quello che ha disputato meno partite (13).
• Tra i centrocampisti ancora senza assist serviti, solo Rolando Mandragora (sei) ha segnato più reti rispetto a Ismaël Koné in questa Serie A (quattro, come Kevin De Bruyne).
• Tutti i due gol realizzati da Michel Aebischer in Serie A sono arrivati contro il Sassuolo, il precedente con la maglia del Bologna il 12 novembre 2022.
• Nessuna squadra ha perso più gare casalinghe rispetto al Pisa nella Serie A in corso (sette, al pari dell’Hellas Verona).
• Il Pisa ha perso due gare di fila in Serie A per la prima volta da novembre-dicembre scorsi (tre in quel caso).
• Tra i giocatori con almeno un gol e un assist nelle gare casalinghe dei cinque principali campionati europei in corso, Rafiu Durosinmi è quello che ha disputato meno partite interne (due).
• Kristian Thorstvedt ha servito due assist in questo campionato, record di passaggi vincenti per lui in un singolo torneo di Serie A.
• Il Pisa è, insieme alla Salernitana, una delle sole due formazioni contro cui Kristian Thorstvedt ha sia segnato che servito assist in Serie A (1G, 1A contro i toscani).
• Il Pisa è la squadra contro cui Nemanja Matic ha preso parte a più gol in Serie A (due – 1G, 1A).
• Antonio Caracciolo è il primo calciatore del Pisa a registrare un autogol in Serie A da Aldo Dolcetti contro l’Inter il 13 marzo 1988 (in casa anche in quella circostanza).
• Era da Gennaio 1984 (v Juventus ed Hellas Verona) che il Pisa non subiva almeno due gol in due primi tempi consecutivi di Serie A.
• Alieu Fadera ha giocato oggi la sua 50a partita in Serie A.