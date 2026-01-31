Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3: Berardi show, i neroverdi affondano i toscani

• Il Sassuolo ha battuto il Pisa per la prima volta in Serie A; quello odierno è il primo successo contro i toscani in trasferta nell’era dei tre punti a vittoria nei campionati professionistici mentre è il primo successo in generale dall’1 marzo 2025 in Serie B (1-0).

• Il Sassuolo ha vinto due gare di fila in Serie A per la prima volta da settembre-ottobre scorsi (3-1 v Udinese e 1-0 v Hellas Verona); inoltre questo è il primo successo in trasferta per i neroverdi nella competizione dal 9 novembre scorso (3-0 v Atalanta).

• Domenico Berardi, in gol in un match di Serie A per la prima volta dal 9 novembre 2025 contro l’Atalanta in trasferta, ha segnato cinque reti in questo campionato ed è diventato il primo calciatore a realizzare almeno cinque marcature in più di 10 differenti stagioni a partire dal 2013/14 (il suo primo torneo nella competizione).

• Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol in questa Serie A, Domenico Berardi è quello che ha disputato meno partite (13).

• Tra i centrocampisti ancora senza assist serviti, solo Rolando Mandragora (sei) ha segnato più reti rispetto a Ismaël Koné in questa Serie A (quattro, come Kevin De Bruyne).

• Tutti i due gol realizzati da Michel Aebischer in Serie A sono arrivati contro il Sassuolo, il precedente con la maglia del Bologna il 12 novembre 2022.

• Nessuna squadra ha perso più gare casalinghe rispetto al Pisa nella Serie A in corso (sette, al pari dell’Hellas Verona).

• Il Pisa ha perso due gare di fila in Serie A per la prima volta da novembre-dicembre scorsi (tre in quel caso).

• Tra i giocatori con almeno un gol e un assist nelle gare casalinghe dei cinque principali campionati europei in corso, Rafiu Durosinmi è quello che ha disputato meno partite interne (due).

• Kristian Thorstvedt ha servito due assist in questo campionato, record di passaggi vincenti per lui in un singolo torneo di Serie A.

• Il Pisa è, insieme alla Salernitana, una delle sole due formazioni contro cui Kristian Thorstvedt ha sia segnato che servito assist in Serie A (1G, 1A contro i toscani).

• Il Pisa è la squadra contro cui Nemanja Matic ha preso parte a più gol in Serie A (due – 1G, 1A).

• Antonio Caracciolo è il primo calciatore del Pisa a registrare un autogol in Serie A da Aldo Dolcetti contro l’Inter il 13 marzo 1988 (in casa anche in quella circostanza).

• Era da Gennaio 1984 (v Juventus ed Hellas Verona) che il Pisa non subiva almeno due gol in due primi tempi consecutivi di Serie A.

• Alieu Fadera ha giocato oggi la sua 50a partita in Serie A.