Sassuolo, Grosso: "Portiamo a casa un risultato pesante, Fadera bravo ma..."

"Sono contento per la prestazione dei ragazzi, abbiamo sbloccato subito la partita e con un po' di lucidità in più avremmo potuto anche raddoppiare. Ci portiamo a casa un risultato pesante ottenuto grazie a una prestazione importante". Fabio Grosso applaude il suo Sassuolo dopo il successo sulla Cremonese. "Sono felice per Moro, ha fatto una grande partita - ha proseguito - Bravo anche Fadera, se avesse ancora più freddezza diventerebbe un giocatore di livello molto più alto, ma ci stiamo lavorando".