Calcio
© IPA | 16. Juventus: 402 milioni di euro 
La classifica

Ricavi 24/25, Real Madrid davanti a tutti. Nessua italiana nella top ten

La Football Money League di Deloitte ha pubblicato i dati relativi ai ricavi delle squadre europee nella scorsa stagione. Non c'è nessun club italiano nelle prime dieci: l'Inter è 11esima, dietro di lei il Milan 15esimo e subito dopo la Juventus. 

22 Gen 2026 - 10:31
Come affermato da Deloitte, "i principali fattori trainanti di questo risultato sono stati il miglioramento delle performance commerciali, l'aumento dei ricavi da sponsorizzazioni e l'utilizzo di stadi e aree di gioco nei giorni in cui non si svolgono le partite. Quest'ultimo rappresenta un cambiamento significativo nei modelli di business di alcuni club, che si stanno concentrando su un maggiore utilizzo delle risorse degli stadi attraverso un'offerta di intrattenimento diversificata". 

Lo stadio, dunque, diventa sempre di più un fattore chiave per gli incassi delle società. 

ricavi
inter
real madrid

