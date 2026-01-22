Ricavi 24/25, Real Madrid davanti a tutti. Nessua italiana nella top ten

Come affermato da Deloitte, "i principali fattori trainanti di questo risultato sono stati il miglioramento delle performance commerciali, l'aumento dei ricavi da sponsorizzazioni e l'utilizzo di stadi e aree di gioco nei giorni in cui non si svolgono le partite. Quest'ultimo rappresenta un cambiamento significativo nei modelli di business di alcuni club, che si stanno concentrando su un maggiore utilizzo delle risorse degli stadi attraverso un'offerta di intrattenimento diversificata".