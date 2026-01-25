Napoli, Milinkovic-Savic non ce la fa: in porta contro la Juve gioca Meret
C'è una nuova defezione nel Napoli che alle 18 affronterà la Juventus all'Allianz Stadium. Nell'undici titolare scelto da Antonio Conte, infatti, non c'è Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo non figura nemmeno in panchina a causa di un risentimento muscolare, tra i pali giocherà Meret. L'azzurro classe 1997 disputerà la sua quinta gara stagionale, con l'ultima apparizione che risale allo scorso 28 settembre prima dell'infortunio. Assente anche Pasquale Mazzocchi a causa di un affaticamento muscolare.