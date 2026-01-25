Runjaic: "Zaniolo insostituibile, Udinese a Verona per dare battaglia"

"Zaniolo è insostituibile per noi, è un giocatore unico che sul campo lascia il segno con la sua qualità e la sua forza, ma al momento è infortunato. Abbiamo altri giocatori e tutta la squadra è pronta a dare battaglia, dovremo giocare meglio che contro l'Inter, non l'avevamo preparata in quel modo la partita. Giocare contro il Verona non è semplice, non dobbiamo sottovalutarli, se sono in giornata possono dire la loro. Ci aspettiamo di avere di più il pallone, quindi dobbiamo giocare meglio in possesso. Sarà importante l'equilibrio con la fase difensiva, ma vogliamo costruire buone trame per arrivare nella loro trequarti e fare gol. Sappiamo cosa ci aspetta, non ci resta che scendere in campo". Così l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista del match di lunedì contro il Verona. Sull'assetto del reparto offensivo e gli infortunati. "Potremmo giocare con un attaccante in più o con un centrocampista avanzato dietro la punta, sono entrambe soluzioni possibili. La situazione infortunati è quella che è, ma fa parte del calcio. Saremo senza Zaniolo e Piotrowski, Buksa starà fuori ancora un po' e a Verona saranno assenti anche Kamara, che ha sentito fastidio ieri, e Modesto. Abbiamo comunque una squadra pronta a dare battaglia - ha aggiunto - in campo i giocatori dovranno trovare gli spazi e prendere le giuste decisioni. Davanti abbiamo Bayo e Gueye che hanno la nostra fiducia e potrebbero giocare dall'inizio. Possiamo variare la formazione e gli uomini in campo, ma dobbiamo portare lo stesso in campo i nostri principi, metterci disciplina, energia e coraggio. Dobbiamo approcciare la gara con intensità e portare la partita dalla nostra parte".