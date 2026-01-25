Runjaic: "Zaniolo insostituibile, Udinese a Verona per dare battaglia"

25 Gen 2026 - 16:25
© Getty Images

© Getty Images

"Zaniolo è insostituibile per noi, è un giocatore unico che sul campo lascia il segno con la sua qualità e la sua forza, ma al momento è infortunato. Abbiamo altri giocatori e tutta la squadra è pronta a dare battaglia, dovremo giocare meglio che contro l'Inter, non l'avevamo preparata in quel modo la partita. Giocare contro il Verona non è semplice, non dobbiamo sottovalutarli, se sono in giornata possono dire la loro. Ci aspettiamo di avere di più il pallone, quindi dobbiamo giocare meglio in possesso. Sarà importante l'equilibrio con la fase difensiva, ma vogliamo costruire buone trame per arrivare nella loro trequarti e fare gol. Sappiamo cosa ci aspetta, non ci resta che scendere in campo". Così l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista del match di lunedì contro il Verona. Sull'assetto del reparto offensivo e gli infortunati. "Potremmo giocare con un attaccante in più o con un centrocampista avanzato dietro la punta, sono entrambe soluzioni possibili. La situazione infortunati è quella che è, ma fa parte del calcio. Saremo senza Zaniolo e Piotrowski, Buksa starà fuori ancora un po' e a Verona saranno assenti anche Kamara, che ha sentito fastidio ieri, e Modesto. Abbiamo comunque una squadra pronta a dare battaglia - ha aggiunto - in campo i giocatori dovranno trovare gli spazi e prendere le giuste decisioni. Davanti abbiamo Bayo e Gueye che hanno la nostra fiducia e potrebbero giocare dall'inizio. Possiamo variare la formazione e gli uomini in campo, ma dobbiamo portare lo stesso in campo i nostri principi, metterci disciplina, energia e coraggio. Dobbiamo approcciare la gara con intensità e portare la partita dalla nostra parte".

Ultimi video

00:55
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 1 DICH

Allegri: "Dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo Champions"

01:18
Da Como a Lecce: i casi più discussi del sabato

Da Como a Lecce: i casi più discussi del sabato

00:48
Cosmi: "Non sottovalutate il Como di Fabregas"

Cosmi: "Non sottovalutate il Como di Fabregas"

01:42
Inter a due facce

Inter a due facce

01:41
Cosmi: "Inter, mi spiego così la differenza tra campionato e Champions"

Cosmi: "Inter, mi spiego così la differenza tra campionato e Champions"

01:34
Callegari vs Trevisani: 5 domande sul campionato

Callegari vs Trevisani: 5 domande sul campionato

00:43
MCH BAYERN-AUGSBURG 1-2 MCH

Clamoroso! Il Bayern perde la prima del campionato in casa contro l'Ausburg

00:30
MCH UNION-DORTMUND 0-3 con testo sm13 MCH

Inter attenta, il Borussia vola: tre gol all'Union

00:31
MCH GOL NAC BREDA MCH

Il gol bizzarro di Brym del NAC Breda contro il Psv

00:32
MCH AJAX-VOLENDAM 2-0 MCH

Ajax, 31 tiri totali ma solo due gol: alla fine decide la doppietta del 22enne Youri Baas

01:41
DICH GROSSO PRE CREMONESE 24/1 DICH

Grosso "Scontro diretto ostico, abbiamo fatto un percorso simile"

01:19
DICH CUESTA PRE ATALANTA DICH

Cuesta "Sappiamo il livello dell'Atalanta ma vogliamo fare la nostra partita"

01:01
DICH NICOLA PRE SASSUOLO 24/1 DICH

Nicola: "Non faccio calcoli, mi aspetto sempre una quota salvezza alta"

00:50
CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

00:33
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

00:55
13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 1 DICH

Allegri: "Dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo Champions"

I più visti di Calcio

DICH GILARDINO PRE INTER DICH

Gilardino: "L'Inter è la prima della classe, dovremo fare una partita di personalità e coraggio"

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

Moreo spaventa l'Inter, poi i nerazzurri dilagano. Chivu tenta la fuga

Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:13
Endrick, impatto pazzesco in Francia! Lione già ai piedi del talento del Real
18:09
Atalanta, Palladino: "Abbiamo superato il contraccolpo della Champions"
18:02
Bologna, Italiano: "Provo rabbia e delusione per la sconfitta"
17:54
Parma, Cuesta: "Oggi tutti gli eventi ci sono stati sfavorevoli"
17:31
Bundesliga 2: Dzeko subito in gol al debutto con la maglia dello Schalke