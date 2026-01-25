Bundesliga 2: Dzeko subito in gol al debutto con la maglia dello Schalke

Edin Dzeko ha segnato pochi minuti dopo essere entrato in campo per il suo debutto con lo Schalke, aiutando la squadra a strappare un pareggio per 2-2 contro il Kaiserslautern nella seconda divisione tedesca. Il 39enne Dzeko si è unito allo Schalke giovedì, a sorpresa, dalla Fiorentina. Sembrava essere stato messo in ombra da un altro subentrato, Ivan Prtajin, autore di una doppietta dopo essere entrato in campo al 61' minuto per il Kaiserslautern. Ma Dzeko ha fatto il suo attesissimo ingresso al 67', accorciando le distanze a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Kenan Karaman ha poi segnato il gol del pareggio all'ultimo minuto. Più di 1.000 tifosi dello Schalke si sono presentati per vedere Dzeko allenarsi venerdì, quando ha anche firmato autografi e posato per dei selfie.