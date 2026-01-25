Audero, una domenica da incubo: sbaglia sul gol di Fadera poi viene... dimenticato allo stadio

Una giornata davvero da dimenticare per Emil Audero. Prima la sconfitta sul campo del Sassuolo viziata da un suo scarabocchio in respinta su Laurienté e poi... il ritorno a Cremona in macchina. Dopo le tradizionali interviste post gara infatti, il portiere italo-indonesiano ha incontrato in zona mista due giornalisti indonesiani che lo seguono e si è fermato a parlare e fare delle foto. Nel frattempo però il pullman della Cremonese è partito lasciando allo stadio il suo portiere, che grazie al Sassuolo che gli ha messo a disposizione un'auto è riuscito finalmente a tornare a casa.