Sassuolo, Grosso: "Gara difficile col Verona, una grande gioia"

Dopo la vittoria di misura contro il Verona, Fabio Grosso si gode il risultato e la classifica. "Era una gara molto difficile per noi. So quanto è complicato venire a Verona e fare la gara. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e siamo stati bravi a proporre - ha spiegato il tecnico del Sassuolo -. Dopo aver sbloccato la gara a 20' dalla fine siamo stati bravi a resistere e abbiamo avuto anche un'altra occasioe per allungare". "Il Verona ci ha creato delle difficoltà - ha aggiunto -. E' una squadra che ha messo in difficoltà squadre anche molto forti. Tornare con tre punti è stata una gioia grande". "Dobbiamo avere i piedi ben saldi a terra. E' un campionato difficilissimo - ha proseguito il tecnico neroverde -. Ci giochiamo la salvezza con altre sei/sette squadre. Abbiamo cambiato molto, abbiamo giocatori giovani ed esperti e abbiamo margini di miglioramento". "Berardi? Ha avuto un fastidio. Voleva esserci, ma non me la sono sentita di prendere dei rischi - ha concluso Grosso -. Abbiamo fatto a meno di un giocatore determinante, ma abbiamo dei giocatori che possono far bene. Comunque non ha niente di grave".