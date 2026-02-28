Sassuolo, Grosso: "Con Atalanta partita difficilissima"

"Per noi una partita difficilissima, approfitto per fare i complimenti a loro che sono riusciti nell'impresa di conquistarsi un posto agli ottavi di Champions con una grandissima prestazione". Così Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, presenta il prossimo match dei neroverdi contro l'Atalanta in programma domenica alle ore 15 al Mapei Stadium. "Sono in un ottimo momento, in campionato credo che siano la squadra che sta facendo meglio, ma sono squadre queste di alta classifica e alta qualità. Siamo consapevoli di cosa andiamo ad affrontare ma siamo anche consapevoli di cosa andremo a fare, forti anche delle esperienze del passato di cui avremo bisogno", ha aggiunto il tecnico neroverde. "Tornano Muharemovic e Matic. Ora siamo tre ragazzi fuori che non ci saranno, Walukiewicz squalificato, quindi siamo in 21 con doppi in ogni ruolo e tre attaccanti", ha poi dichiarato Grosso a proposito della formazione.