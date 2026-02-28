Toro, D'Aversa: "Morale da risollevare, fuori chi non capisce la situazione"

"La cosa che mi preme di più è risollevare il morale della squadra: sanno che non è solo colpa dell'allenatore, dobbiamo ritrovare lo spirito che impone questo club": così il tecnico del Torino Roberto D'Aversa, in vista del suo esordio sulla panchina granata domani contro la Lazio dopo l'esonero di Marco Baroni. "Con i tifosi c'è stato un confronto civile, hanno voluto stimolare la squadra e ribadire la necessità di lottare per arrivare all'obiettivo - racconta sull'incontro avvenuto nel cortile del Filadelfia con una delegazione di ultras - e io garantisco una cosa: se qualcuno non ha capito i rischi che sta correndo il Toro, verrà tagliato fuori". Sulle scelte di formazione: "Adams sarà convocato ma dobbiamo valutare il minutaggio perché non possiamo permetterci ricadute - dice D'Aversa - e a centrocampo vi faccio un nome di un titolare: gioca Vlasic, è un giocatore completo e visto da vicino mi ha impressionato ancora di più".