Sampdoria contestata, ora tre gare decisive

Mercoledì la trasferta con la Juve Stabia, poi nel week ancora lontano dal Ferraris con tappa a Frosinone e quindi il match casalingo con il Venezia. Sono tre sfide delicatissime per la Samp in due settimane che si ritrova nuovamente a rischio salvezza dopo la sconfitta casalinga a sorpresa col Bari. Poteva essere l'occasione per staccarsi definitivamente dalla zona calda, invece i blucerchiati hanno fallito al cospetto di una squadra che non invece da diverse settimane. Il pubblico ha fischiato forte al termine del match, contestati anche i due allenatori Gregucci e Foti: di certo adesso il Doria dopo i scivoloni consecutivi con Mantova e Bari deve affrontare un trittico pericolassimo con la Juve Stabia in piena corsa play off mentre Frosinone e Venezia sono in lotta per la promozione diretta. Tra gli alibi ci sono assenze importanti come quella di Pierini ma resta la fragilità di una formazione che continua a non trovare solidità e continuità con i nuovi acquisti come Esposito, Brunori, Cicconi e Di Pardo che non riescono ancora a incidere con puntualità.