Cavani si ritira? Infortuni e fischi stanno per convincere il Matador

A 39 anni, compiuti lo scorso 14 febbraio, Edinson Cavani si trova per la prima volta a fare i conti con l'ipotesi concreta del ritiro. Dopo un 2025 tormentato da cronici problemi lombari e lesioni muscolari che ne hanno minato la forma fisica - culminando nei fischi ricevuti dalla Bombonera durante l'ultimo match contro il Racing - il "Matador" sta valutando se porre fine alla sua leggendaria carriera con la maglia del Boca Juniors. Nonostante un contratto valido fino al 31 dicembre 2026, il riacutizzarsi dei dolori alla schiena e la necessità di un consulto specialistico all'anca hanno aperto una profonda riflessione: l'attaccante uruguaiano deve decidere se sottoporsi a un trattamento speciale per un'ultima passerella dignitosa sul campo o se tentare un estremo ritorno agonistico, consapevole che, senza continuità, il Mondiale del prossimo giugno segnerà inevitabilmente il capolinea del suo percorso nel calcio professionistico.