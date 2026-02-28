Cremonese, Nicola: "Milan? Scrolliamoci di dosso dubbi e pensieri"

"Scrolliamoci di dosso i pensieri e i dubbi, questa squadra ha ciò che serve per raggiungere l'obiettivo: chi mantiene lo spirito e la forza di volontà fino alla fine è colui che ce la fa e questa è la grande forza che deve avere la Cremonese". Così l'allenatore della Cremonese Davide Nicola parlando alla vigilia della partita contro il Milan in campionato. "Rispetto a tre anni fa la Cremonese è migliorata sotto tutti gli aspetti, siamo nel punto in cui volevamo essere per giocarci le nostre chance. A Roma ho detto che sia la sfida ai giallorossi che quella di domani sarebbero state importanti - ha aggiunto - ma in generale ogni partita può permettere di portare ciò che serve, poi arriveranno partite in sequenza nelle quali dovremo farci trovare pronti: tutto il lavoro fatto prima serve. Incontriamo una squadra che ha qualità, ma giochiamo in casa nostra e sappiamo che dovremo saperci opporre all'avversario e mantenere la spavalderia giusta da qui alla fine", ha detto ancora Nicola che è consapevole dove deve migliorare la Cremonese. "Principalmente nella capacità di mantenere la strafottenza positiva, la spavalderia che ti fa esprimere senza pensare troppo. Arrivando da diverse partite impegnative abbiamo studiato l'avversario nel migliore dei modi, ma forse in questo momento pensiamo un po' troppo ed è importante essere dinamici nell'interpretazione. Si possono correre rischi, ma in maniera consapevole: cerchiamo di esprimerci al massimo e miglioriamo su questo aspetto".

