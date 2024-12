Sassi contro il bus del Taranto calcio dopo la nuova sconfitta

Dopo la quinta sconfitta consecutiva, con il risultato di 4-0 rimediata a Monopoli (Bari), ieri sera il bus del Taranto Calcio è stato preso a sassate da un gruppo di facinorosi al rientro in sede. L'episodio è avvenuto all'altezza del campo B dello stadio Erasmo Iacovone. Secondo quanto si apprende dal media partner, "non si registrano feriti né danni significativi al bus che trasportava la squadra". I responsabili si sono dileguati nel momento in cui sono intervenuti carabinieri e polizia, che indagano sull'accaduto. Nelle ore precedenti erano comparsi in città striscioni con insulti e offese nei confronti del sindaco Rinaldo Melucci e del suo vice Gianni Azzaro, a testimonianza della situazione di tensione che si è creata in città per la mancata definizione della cessione del Taranto Calcio (società che milita nel campionato di serie C) al gruppo Apex Capital Global LLC. Lo stesso gruppo statunitense oggi ha diramato un comunicato spiegando di essere ancora impegnato "a lavorare per la chiusura positiva dell'accordo e per il pagamento degli stipendi dei tesserati". Apex Capital Global "non è riuscita - si aggiunge - a rispettare la scadenza collegata al deposito della fideiussione bancaria (prevista per la data del 13 dicembre scorso). Ciò è stato causato, purtroppo, da problematiche al di fuori dal nostro controllo/volontà. Nello specifico, il conto bancario del Taranto FC 1927, fino a giovedì pomeriggio, era bloccato - afferma il gruppo statunitense - risultando in alcun modo non operativo. Inoltre due bonifici di Apex (nelle giornate di mercoledì e giovedi scorsi) sono stati respinti (sempre a causa del suddetto blocco), nonostante avessimo ricevuto rassicurazioni che il conto corrente del club fosse operativo". "Vi aggiorneremo, molto presto, appena potremo fornire - conclude la nota ulteriori novità in merito. Sempre per trasparenza e completezza nell'informazione ci teniamo a sottolineare che l'amministrazione comunale è totalmente estranea alle dinamiche/interlocuzioni tra le controparti coinvolte in questa trattativa".